Se pronostican lluvias y chubascos fuertes en el noreste de México

Reynosa.- Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, llamó “un bandido, un ratero” a Samuel García, gobernador de Nuevo León, tras la difusión del reportaje de Latinus en torno a los contratos por más de 140 millones de pesos que un funcionario de gobierno entregó a empresas vinculadas a su familia.

El director jurídico tributario estatal, Miguel Ángel Rojas Galván, contrató de manera directa a ECM Soluciones Fiscales, a pesar de que el gobierno nuevoleonés cuenta con la estructura para atender conflictos legales.

La candidata presidencial de la oposición cuestionó el discurso de Movimiento Ciudadano de representar a la nueva política cuando Samuel García actúa como aliado de Morena y del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Samuel es un bandido, agarró una empresa de su papá y ahí se fueron a dar buena parte de los dineros que cobró para las empresas y ahora este empleado hace una empresa de asesoría legal y también recibe contratos, cuál nueva manera de hacer política, pero el presidente le perdona la vida porque el presidente sólo investiga a sus adversarios políticos, ¿por qué no investiga a Samuel?”, cuestión la senadora con licencia.

Gálvez Ruiz sostuvo un encuentro con simpatizantes y militantes de la alianza PRI, PAN y PRD en un salón de eventos de esta ciudad de Tamaulipas; acusó que el empresario Sergio Carmona Angulo estaba involucrado en el tráfico de combustible proveniente de Estados Unidos mientras su hermano Julio Carmona, exdirector de la aduana de Tamaulipas, permitía el ingreso de “huachicol” sin declarar y con esos recursos se financiaron campañas políticas de Morena.

“Estamos hablando de 700 mil millones de pesos que Morena y sus aliados se han robado para las campañas electorales, Carmona financió las campañas de Tamaulipas, de Sinaloa, por eso lo mataron en Nuevo León y el hermano está de testigo protegido en Estados Unidos, ¿por qué no se investiga cómo está entrando dinero del narcotráfico a las campañas electorales?”, preguntó la aspirante presidencial.

Previo al encuentro ante más de mil 500 asistentes, la candidata de la alianza opositora dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) nunca ha promovido la equidad en la contienda y siempre ha salido adelante.

“Pues ya sabemos que el INE no está poniendo el ‘piso parejo’, pero, pues, yo nunca he tenido el ‘piso parejo’ en mi vida. Yo voy a poder con el presidente, voy a poder con los 19 gobernadores, voy a poder con la Sheinbaum, con la que me ponga enfrente. O sea, yo puedo con todos”, dijo en tono de reto.