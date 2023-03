Se pronuncia diputado Pepe Yunes por incluir en la Ley Federal de Presupuesto programas para personas con discapacidad

Ciudad de México.- Adrián Alcalá, comisionado del INAI, dio a conocer que Diconsa tendrá 15 días para entregar comprobantes de la compra de 20 mil toneladas de leche en polvo luego de que el director general del organismo confirmara la adquisición a sobreprecio.

El comisionado detalló que esta información podría ser comprobantes de compra, notas, entre otros documentos.

“Nosotros dentro de la Ley General de Transparencia, ahorita lo que sigue en el procedimiento es que tienen 15 días a partir de la notificación para que entreguen todo este volumen de información la pongan a disposición de la persona hoy recurrente, nosotros previamente a eso nosotros tenemos que verificar el cumplimiento pero, si no se cumple, hay medidas de apremio y en su caso sanciones por no cumplir con una resolución del Inai que como bien se sabe, son definitivas e inatacables las resoluciones que nosotros dictamos en el ejercicio de esta función que es la de garantizar el acceso a la información pública y así como lo hicimos en el caso de la Estafa maestra y otros casos de lamentable corrupción que han sucedido, y que siguen lastimando este país, nosotros seremos implacables en que se cumpla con esta resolución y el resto de los recursos de revisión que están en trámite respecto a los otros dos sujetos obligados, me refiero a Segalmex y Liconsa pues resolveremos apegados a la ley y para que se fortalezca precisamente la rendición de cuentas y la transparencia”, señaló.