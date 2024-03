Se realizó la presentación del Comité de Carnaval Tuxpan 2024 y se publicaron las convocatorias

Tuxpan, Ver.- En su recorrido de campaña por Tuxpan, el candidato al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, afirmó que el tema de la salud es algo que preocupa a todos los veracruzanos, por lo que como Senador luchará para que tengan buenos servicios.

“Estoy muy preocupado por lo que estoy viendo en todo el estado; de norte a sur hay una gran molestia por la falta de medicinas, y por todo lo que ha venido pasando a partir de que desapareció el Seguro Popular”, expresó.

Informó que casi 5 millones de veracruzanos y veracruzanas dejaron de tener un servicio de salud de calidad, y ahora la gente no puede acceder fácilmente a una cita con un especialista, además de que no hay medicinas en los hospitales, y no hay la posibilidad de tener de manera rápida una operación.

“La gente literalmente se está muriendo, los hospitales están en las peores condiciones y esto es algo que indigna a todos los veracruzanos”, enfatizó.

Yunes Márquez reiteró su compromiso a luchar para impulsar desde el Senado que regrese el Seguro Popular, y a trabajar incansablemente para promover iniciativas legislativas que garanticen el acceso equitativo a servicios de salud de calidad para todos los habitantes de Veracruz.

Por último, Miguel Ángel Yunes Márquez manifestó que hay muchas necesidades en Veracruz, sin embargo, el tema de salud es uno de los que más le preocupa.