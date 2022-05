Se roban motocicleta en la Margarita Maza de Juárez en Papantla

Zozocolco de Hidalgo, Ver. – El río Zempoala cobró la vida de un joven que se metió a dicho afluente a refrescarse después de comer, sus amigos trataron de salvarle la vida pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

Los lamentables hechos se registraron cuando tres jóvenes de Cuetzalan, Puebla, decidieron ir a refrescarse al río Zempoala, cerca de Tecuantepec, sin imaginarse la tragedia que vivirían.

Datos proporcionados indican que Gustavo Altamirano Bautista, de 30 años, vecino de Xalpancingo, perteneciente al municipio de Cuetzalan, se metió al agua luego de comer y ya no salió, sus amigos al ver que no salía a flote se preocuparon y se metieron a sacarlo del fondo del agua, pero este ya no tenía signos vitales, por lo que dieron parte a las autoridades correspondientes.

Elementos policiacos de Zozocolco de Hidalgo, recibieron el reporte y acudieron al lugar y se encontraron el cuerpo del infortunado sujeto a un costado del río, por lo que dieron aviso a personal de la Fiscalía para que acudieran a realizar las diligencias correspondientes de los lamentable hechos.

Por Redacción Noreste