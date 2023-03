Se rumora que Thalía y Tommy Mottola habrían firmado divorcio

México.- Prime Video tiene los estrenos de marzo 2023 que no te vas a querer perder.

En primer lugar, la plataforma presenta Triangle of Sadness, la película nominada al Oscar que fue producida por un mexicano, y cuenta la historia caótica de los pasajeros de un yate de lujo que sufren un accidente, pero ese es solo el principio.

En temas de series, la plataforma estrena Daisy Jones & The Six, donde Riley Keough interpreta a una cantante de los años 70 que crea un álbum perfecto junto a una banda que buscaba la fama, pero todo se descontrola, ellos terminan separados y se reúnen 20 años después para intentar entender qué sucedió.

Además, la plataforma también presenta The Power, una serie de ciencia ficción donde las niñas adolescentes desarrollan un poder peligroso que hace que el mundo entero busque querer controlarlas antes de que algo suceda.

También se estrena una nueva temporada de The Good Doctor, más de Cómo sobrevivir soltero y unos cuantos títulos que hay que anotar en el calendario.

Prime Video y los estrenos de marzo 2023:

The Good Doctor, temporada 6 – marzo 1

Durante la boda de Shaun y Lea, un hombre armado accede al hospital y apuñala a la enfermera Villanueva. Los doctores Murphy, Lea y sus compañeros cambian los trajes y vestidos por batas para ayudar a los heridos durante el secuestro del hospital.

Daisy Jones & The Six – marzo 3

Basada en la novela de Taylor Jenkins Reid, esta serie con Riley Keough nos cuenta la historia de Daisy y la banda de rock The Six, quienes deciden formar un solo grupo. Logrando un inesperado éxito y conquistando a miles de fanáticos.

Sayen – marzo 3

Sayen, una mujer mapuche, descubre una conspiración liderada por una corporación que está destruyendo las tierras de su familia y el ecosistema en toda Latinoamérica. Sayen tendrá que buscar la justicia y cuidar su legado.

Tangos, tequilas y algunas mentiras – marzo 10

Lu vive una doble vida, guiada por el mantra: “finge hasta lograrlo”. Una noche, trabajando en el bar, decide hacer una puesta. En una noche puede enamorar a un argentino. Este encuentro traerá una serie de eventos inesperados y ¿el verdadero amor?

LOL: Last one laughing Argentina – marzo 17

El fenómeno mundial: LOL: Last One Laughing llega a Argentina. 10 expertos de la comedia, una sola casa y 6 horas para una competencia feroz. En pocas palabras, el sálvese quien pueda, pero de la risa.

Sin Huellas – marzo 17

Desi y Cata. Trabajadoras del hogar, son despedidas de la noche a la mañana. Con la esperanza de sobrevivir al mes se les encarga limpiar de los Roselló. Dejando el lugar perfectamente limpio, se encuentran con un cadáver, dejándolas como las perfectas culpables.

Dom, temporada 2 – marzo 17

La segunda temporada del éxito brasileño regresa. Dom se ha convertido en el criminal más buscado. La policía cada vez más cerca de atraparlo complica cualquier plan para huir, solo queda una opción: hacerse pasar por alguien más.

Cómo sobrevivir soltero, temporada 3 – marzo 22

La mamobanda está de regreso. Después de un impredecible y sorprendente final. Las cosas para este grupo de amigos no pintan color rosa. ¿Qué pasará con Sebastián? ¿El amor vencerá entre Gonzalo y Fabiana?

Perfect Addiction – marzo 24

Sienna Lane, una exitosa entrenadora de box, descubre que su novio, un campeón de boxeo, la ha estado engañando con su propia hermana. Para cobrar venganza decide entrenar al perfecto oponte para su ex, su enemigo Kayden.

The Power – marzo 31

Ambientada en nuestro mundo, The Power comienza cuando repentinamente y sin advertencia, diferentes niñas adolescentes desarrollan el poder de electrocutar a la gente a voluntad. Un poder que, para algunos, representa una bendición o un verdadero peligro.

John Wick 2 – marzo 1

John Wick se ve obligado a salir de su retiro por un exasociado que planea obtener al control de un misterioso grupo internacional. John emprende un viaje a Roma lleno de adrenalina para pelear contra los enemigos más peligrosos del mundo.

Triangle of Sadness – marzo 2

Carla y Yaya, una pareja de influencers, son invitados a un yate de lujo. Lleno de una tripulación rica y con un capitán desaparecido, la inminente cena de gala se acerca. Los roles de poder dan un giro inesperado cuando una tormenta pone en peligro a la tripulación.

