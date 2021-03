¡Se suma a la lista negra! El actor Eduardo Shacklett es acusado de violación

México.- Durante las últimas semanas se han presentado denuncias formales por abuso sexual en contra de varios famosos del espectáculo. El más sonado fue el del actor Ricardo Crespo, quien ya fue detenido por supuesto abuso sexual en contra de su hija. Recientemente, Gonzalo Peña fue acusado por su ex pareja, Daniela Berriel, de ser cómplice de violación.

En esta ocasión, Eduardo Rivera, mejor conocido como Eduardo Shacklett, actor de telenovelas como Soy tu dueña (2010) y La mexicana y el güero (2020-2021), ha sido inculpado por Vanesa Sumano, de 26 años, de haber abusado de ella cuando era menor de edad. Te contamos los detalles.

Hace unos días, la joven utilizó su cuenta de Twitter para acusar públicamente al actor de 56 años, a quien conoció durante las grabaciones de telenovela Amorcito corazón, entre el 2011 y 2012, es decir, cuando ella tenía 16-17 años. A través de un hilo en la red social, Vanesa Sumano detalló el día en el que fue abusada sexualmente por Eduardo Shacklett.

Ahora el actor Eduardo Rivera, conocido como Eduardo Shacklett, está siendo acusado de abuso sexual por Vanesa Sumano de 25 años. Sumano acusa que esto sucedió en el año 2012 cuando ella tenía 17 y el actor 48. pic.twitter.com/D2c353F0BA — Raúl Brindis (@raulbrindis) March 13, 2021

«Hoy les hablaré del hombre que abusó de mí. El actor Eduardo Rivera (mejor conocido como Eduardo Shacklett). Este tipo de actualmente 56 años abusó de mí cuando tenía 17 años. Su manera de manipulación me cegó, pasados los días de cumplir 17, me llevó al departamento de uno de sus amigos porque decía que en los hoteles no podíamos entrar. Me decía que tenía mucha suerte de tenerlo y de que se fijara en mí», escribió.

«Yo tenía el sueño de ser actriz, pero después de lo que ocurrió, todos mis sueños se quedaron en eso. Al llegar al departamento me llevó a un cuarto, me desvistió, me acostó y comenzó a moverse encima de mi, es un tipo que pesa unos 100 kg, muy alto. Yo tenía mucho miedo de decirle que no quería porque parecía que él me estaba haciendo un favor (eso me hacía entender)», agregó. «Vi que muchas mujeres se atrevieron a alzar la voz y me pregunté a mi misma si yo era igual de fuerte y valiente para afrontar este tipo de cosas. Me manipuló física y emocionalmente. Se aprovechó en todo momento de mí y de mi vulnerabilidad», dijo en una entrevista para el programa Venga la alegría.

Contó que el día del abuso la llevó al departamento del amigo que comentó en sus tuits, porque en los hoteles no los podían ver «porque él era una figura pública». Afirmó que el otro individuo «se hizo de la vista gorda» y le dijo que podían pasar a su recámara. Fue ahí cuando ocurrió el abuso.

Foto: Infobae

Vanesa Sumano explicó que el actor Eduardo Shacklett la tenía muy manipulada física y emocionalmente. El día de la violación ella tenía mucho miedo de decirle que no quería y entró en shock y «lo único que podía hacer era llorar». En más de una ocasión le repitió que le dolía y que se detuviera, pero él le decía que no.

«Yo procuraba que fuera solamente en lugares públicos, no verlo en ningún lugar privado porque yo no quería que me volviera a tocar. Todo lo mantuve en secreto, la verdad tenía mucho miedo y no le conté a nadie».

Pese a que han pasado nueve años, Vanesa desea que se haga justicia por la violación que sufrió: «Me gustaría que él se enfrente a la justicia, que él me vea a los ojos y niegue lo que me hizo».

Con información de Milenio

También te puede interesar ver: Artistas en Hollywood se quedaron sin trabajo tras la pandemia