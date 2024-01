Se suman al proyecto de Rocío Nahle tres alcaldes más de oposición: Esteban Ramírez Zepeta

Álamo, Ver.- “Hay gobiernos que construyen y hay gobiernos que destruyen. Con gobiernos que construyen logramos la gestión e inversión de cientos de millones de pesos para la construcción de puentes y apoyos a los ganaderos y sus familias”, aseveró el precandidato a la gubernatura por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla, en una nueva visita a este municipio.

Ante militantes y simpatizantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y De la Revolución Democrática (PRD), Pepe Yunes recordó que, entre muchas acciones, como diputado y senador recorrió el camino de terracería de Álamo a Ojite y consiguió los recursos para que se construyera la carretera.

Además desde el Senado “ante la petición de los citricultores, conseguimos recursos para combatir el dragón amarillo y generar un cerco sanitario y que la actividad económica estuviera al alcance de productores y familias”; sin embargo, dijo, llegó un gobierno de Morena que abandonó al campo y la infraestructura construida y empujó a la gente a otros lugares.

Evidenció que los gobiernos tanto federal como local “no ven el estado desde lo local. Creen que el estado se resuelve en un escritorio. No saben qué es Álamo y sus comunidades, ni Ixhuatlán de Madero ni Tlachichilco, que ahí se necesitan carreteras; no quieren ver que ahí las mujeres se enferman, como toda la población, y requieren atención y salud de calidad, que las enfermedades se combaten con medicinas que no traen ni abastecen. No saben que la vida entre las comunidades requiere caminos y carreteras. No saben ni siquiera las comunidades que hay que atender”.

Conocedor de esta región y de sus necesidades, recordó que antes los ganaderos tenían apoyo del gobierno en cuanto a sanidad animal y para hacer pozas de estiaje, que había colaboración y cooperación puntual del gobierno, un gobierno que ya no está, y llegó un gobierno que, en lugar de dar apoyos directos a la productividad, da discursos, con mentiras que solo dividen al país.

Al saludar a grandes amigos y compañeros, les expresó: “por todo lo que ya hice junto con ustedes, por lo que pudimos construir juntos, vengo con la cara en alto” y les animó:

«Ante un gobierno incompetente que resultó bueno para las excusas, Veracruz y Álamo requieren un gobierno que haga las cosas bien, que encuentre soluciones y que esté todos los días cerca de las familias».

Para lograr la realidad que las y los veracruzanos merecen y desean, dijo el precandidato, se requieren gobiernos competentes, con la participación de la gente, porque “los gobiernos se construyen con nuestro voto. Si nos quedamos sentados y con los brazos cruzados, llegarán gobiernos malos, alejados, sin empatía, que no dan seguridad ni esperanza”.

