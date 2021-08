Se vacunaría a menores de edad en México, pero si padecen alguna morbilidad

Xalapa, Ver.- Una de las prioridades de la próxima legislatura en la Cámara de Diputados será plantear la creación de un nuevo Instituto Nacional Electoral, para ello, diputados federales de Morena presentarán una reforma electoral para evitar que el llamado “árbitro electoral” boicotee las próximas consultas ciudadanas, expusieron legisladores veracruzanos en funciones y electos:

Ivonne Cisneros, diputada electa precisó que la Reforma será planteada una vez que tome posesión la nueva Legislatura, y coincidió en que se requiere un Instituto acorde a los nuevos principios constitucionales y leyes que hoy existen en nuestro país.

“Es evidente que la manera en que está organizado el INE actualmente y su presidente y algunos consejeros no creen en eso. La Reforma, uno de sus ejes, seguramente tendrá que ser el poder hacer realidad a través de una instancia electoral los procesos de participación directa. Nunca más pretextos de que no hay dinero, pero ha sí, yo no me bajo el sueldo”.