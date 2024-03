Se viraliza tránsito de Boca del Río que ayudó a personas con discapacidad

Boca del Río, Ver.- A través de redes sociales se viralizó el video de una joven agente vial que ayudó a una persona en silla de ruedas a cruzar la calle, pese al intenso tránsito que había en el bulevar Miguel Alemán, justo a la altura de la base de Bomberos.

Lizeth Bolaños Mendoza, relato que los hechos ocurrieron este martes 5 de marzo, ya que debido al cierre de vialidades por la reparación del puente de El Dorado, hay más apoyo en los cruceros para dar fluidez a los automovilistas.

«Nosotros estamos cubriendo dos servicios, que es el de El Dorado y el del Tianguis para tratar de que se fluya más la vialidad y también darle el paso al peatón. Yo estoy viendo que va fluyendo bien la vialidad, cuando me doy cuenta y me percato que la persona viene en la banqueta y viene en silla de ruedas y obvio tiene una discapacidad. Entonces, creo que también los vehículos entendieron de que yo me tenía que quitar de donde estaba para irlo a apoyar», dijo en entrevista.

La Agente Vial reconoció que la ciudadanía no tiene una buena percepción de los tránsitos, ya que la mayoría considera que cuando los detienen por alguna situación es porque les van a dar una infracción; sin embargo, muchas veces es para darles alguna advertencia, pues la intención es disminuir los accidentes.

La joven quien lleva 4 años en la corporación de Tránsito Municipal de Boca del Río, reconoció que su labor no ha sido fácil, sobre todo porque es un empleo que antes no se le daba a las mujeres.

«No ha sido fácil porque la mujer antes no tenía cargos en ciertos trabajos, de hecho donde yo estoy si acaso seremos cuatro mujeres y los demás son hombres, en parte las personas dicen ‘pues sí, porque la mujer es más tolerante, más dócil un carácter más flexible que lo que es un varón’ (…) en lo particular conmigo no tanto, yo creo que por la parte de ser mujer, pero si no falta la persona que no mide sus comentarios», culminó.