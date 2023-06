Sector automotriz crece 24.97 % interanual en mayo

México.– El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, quien fue blanco de críticas y cuestionamientos del bloque opositor tras la derrota en las elecciones del pasado domingo 4 de junio.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador detalló que este tipo de reclamos al gobernador Del Mazo Maza son infundados y una completa “falta de respeto al pueblo del Estado de México”.

“Y decirle, ‘tú tienes la culpa de que perdimos porque no usaste el presupuesto público para comprar votos, para trafca con la pobreza de la gente, no usaste al Gobierno para rellenar urnas, para falsificar actas, para hacer un fraude’, es lamentable esa actitud”, refirió.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, dejó en claro que en la elección del domingo 4 de junio en el Estado de México, en donde Morena obtuvo el triunfo con Delfina Gómez, hubo personajes “que no hicieron la chamba que debían de hacer” en favor de la alianza Va por México.

Uno de los ejemplos que Cortés Mendoza puso de quienes no hicieron su trabajo el día de la elección, fue el gobernador del Edomex.

“Está muy claro que no todo mundo jaló como tenía que jalar, y aquí excluyo a la candidata que la vi muy comprometida, excluyo a los partidos que cubrimos las casillas y que hicimos el trabajo y pues hay quienes no hicieron la chamba que tenían que hacer. Yo te diría que no hubo el activismo que nosotros hubiéramos pensado en mucho personajes”, indicó.

«Te pongo el ejemplo: en un día domingo era muy importante que el gobernador del Estado saliera y le levantara la mano y apoyara a la candidata públicamente. Son cosas que normalmente ocurren, no es desviar recursos públicos, no es violentar la Constitución, no es en horarios, pero es verse contundencia para que no se siga diciendo que se entregó el estado”, puntualizó.