Sector empresarial y gobierno deben trabajar en conjunto: Lalo Velázquez

Poza Rica, Ver. – Este martes la regidora comisionada en Limpia Pública, Gregoria Miguel Reyes tomó de nuevo el cargo como edil del Ayuntamiento esto luego de haber solicitado licencia para participar en un proyecto político, que al final no prosperó.

La edil había solicitado licencia en su cargo en un periodo comprendido desde el pasado 6 de marzo hasta el15 de junio, esto para contender por la candidatura a Diputada Local en la elección interna de Morena, pero al no resultar elegida decidió retomar el cargo.

«Al no salir favorecida me rincorporo, aunque no se ha terminado mi licencia, para continuar con los trabajos como funcionaria pública», dijo la regidora quien informó que este martes se realizó un acto de entrega/recepción por parte de quien la suplió en el cargo Marlene Mar Santa María.

En este sentido destacó que la suplente tenia intenciones de imponer un contrato para sus colaboradora, sin embargo, la edil destacó que este no fue parte del trato, «La verdad es que no se que pasó, yo tengo a mi gente trabajando conmigo desde el pirnicpio y quiero seguir trabajando con ellos», dijo.

Aseveró que se dará continuidad con el plan de trabajo, especialmente en la deteccion y erradicación de basureros clandestinos y atendiendo las peticiones ciudadanas en cuanto a la limpieza de redes de drenaje sanitario.

Por Isaac Carballo Paredes / Noreste