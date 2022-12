Secuestro en Veracruz a mujer de 20 años con 8 meses de embarazo

Veracruz, Ver.- Familiares de la joven Rosa Isela se manifestaron la mañana de este viernes en el zócalo de la ciudad de Veracruz, pues piden a las autoridades estatales ayuda para su localización, tras el presunto secuestro del que fue víctima el pasado miércoles 30 de noviembre.

Su hermana María Lizbeth Castro Vázquez relató que la joven de apenas 20 años de edad y con 8 meses de embarazo acudió la mañana del miércoles a una farmacia que se ubica cerca de la colonia Ampliación Bajadas donde recibiría el donativo de ropa para bebé.

La joven que fue secuestrada había recibido un mensaje privado a través de redes sociales donde le ofrecían ropa gratuita de bebé para su primer hijo.

«Mi hermana le dijo que sí, pues se confío, no pensaba en lo malo que podía haber pasado, ella se confió le dijo que sí y ya fue cuando empezaron las pláticas y las pláticas donde ella la citaba y la cancelaba, hasta que ya por fin se dio el encuentro, y cuándo se dio el encuentro ella ya no regreso a casa», apuntó.

Tras la denuncia ante la Fiscalía Regional de Veracruz ubicada en la colonia Las Bajadas; esto se mostraran los videos que pudieron obtener de los comercios del rededor.

«El día 30 (noviembre) a las 9 cuarenta y tantos de la mañana (…) ya está la denuncia, ya esta en Alerta Amber, está todo para que den con ella (…) de hecho mi hermana no le hablaba nadie, no se lleva con los vecinos, no le hablaba a nadie, siempre era con mi mamá o con la familia (…) del vehículo no queremos hablar todavía sobre cómo es, la persona es una persona robusta, se ve que ya es un poco grande cómo de 30 y tantos años», agregó.