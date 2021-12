Secuestro, trata de personas y robo a transporte, a la alza en Jalisco

Venustiano Carranza, Pue.- El alcalde Ernesto García Rodríguez hizo una extensa invitación a los jóvenes del municipio interesados en pertenecer al Ejército Mexicano o a la Fuerza Aérea Mexicana, para qué acudan a entregar documentación en la mesa de atención en el Auditorio de Agua Fría, dónde serán atendidos por elementos del 70/o batallón de Infantería para que puedan causar alta.

Informó que está convocatoria para entregar documentación es para jóvenes varones, sin embargo, las mujeres que estén interesadas en pertenecer al Ejército pueden acudir a la mesa de atención a dónde las canalizarán a la oficina correspondiente.

Es importante mencionar que los requisitos para causar alta son los siguientes:

*Ser soltero, sin descendencia y no vivir en concubinato.

*Tener dieciocho años cumplidos y no ser mayor de veintiséis.

*Estatura mínima de 1.63 metros.

*No tener perforaciones.

*No tener tatuajes con una dimensión mayor a 10 Cms., que no sean visibles, que no sean ofensivos y que no hagan alusión a la violencia.

*Contar con un indice de Masa Corporal de menos del 24%.

*Contar con una Buena Higiene Bucal.

*Acreditar el examen médico (visual, odontológico y físico) y psicológico que le será realizado por médicos militares en el Escalón Sanitario de la unidad en donde desea ingresar.

Además de los siguientes documentos originales:

*Acta de Nacimiento (con fecha de expedición no mayor a 3 meses a la fecha en que la presenta)

*Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.

*Credencial del I.N.E y copia al 200%

*Copia de C.U.R.P. Actualizada

*Certificado de Estudios (Bachillerato o Secundaria).

*Constancia de Buena Conducta expedida por el lugar de residencia.

Toda la documentación la deberá presentar el interesado en original y copia, en horario de 08:00 A.M. a 01:00 P.M.

Por Redacción Noreste

