SEDATU pretende que Ayuntamiento de Xalapa reciba obra inconclusa y de mala calidad, exhibe Ahued

Xalapa, Ver.- El presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil dio a conocer que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU ) pretende que el Ayuntamiento de Xalapa reciba obras en malas condiciones e inconclusas, por lo que advirtió que no será “tapadera” de ningún funcionario o constructor.



Este lunes, acompañado de la directora de Asuntos Jurídicos, Martha Patricia Hernández Gutiérrez y del secretario del ayuntamiento, Ramón Antonio Ramos Niembro dio a conocer que un residente de obra prácticamente lo presionó para que diera por recibidos algunos proyectos iniciados en la pasada administración de Hipólito Rodríguez Herrero:



«Una notificación que me manda SEDATU indebida y además ni si quiera es SEDATU, la manda un residente de obra a revisar o a caminar estas obras que hizo SEDATU en estas condiciones, que no tienen puertas, los baños están en estas condiciones de instalaciones de muy baja calidad, acá están los registros eléctricos y nos hemos opuesto a recibir porque no tenemos conocimiento, ni siquiera los planos fueron registrados en el ayuntamiento…Es una falta de respeto. No seremos tapadera” advirtió.