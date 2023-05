SEDECOP y el Gobierno de Tuxpan abren la convocatoria para el programa “Empresa Veracruzana de Calidad”

Tuxpan, Ver.- La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz (SEDECOP), en coordinación con el H. Ayuntamiento de Tuxpan, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, abre la convocatoria para el programa “Empresa Veracruzana de Calidad”.

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en la primera sesión del Consejo de Economía de la Región Huasteca Baja, celebrada el pasado 15 de mayo.

Este programa tiene como objetivo contribuir al incremento de organizaciones veracruzanas certificadas en normas de calidad (ISO, HACCP, Global Gap, Halal y Kosher, entre otras), a través del otorgamiento de un subsidio de 25 mil pesos, con el propósito de que el sector productivo regional esté constituido por empresas modernas, eficientes y competitivas

Los requisitos son los siguientes:

Para personas morales: Solicitud de inscripción (otorgada por la SEDECOP); copia de certificado de calidad o registro; acta constitutiva ante la instancia correspondiente; constancia de situación fiscal con vigencia no mayor a 90 días; Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, con vigencia no mayor a 30 días; poder notarial del representante legal (en caso de no especificar en el acta constitutiva).

Para personas físicas: Solicitud de inscripción (otorgada por SEDECOP); copia de certificado de calidad o registro; identificación oficial del representante legal de la empresa; constancia de situación fiscal con vigencia no mayor a 90 días; Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, con vigencia no mayor a 30 días.

Quienes cumplan con los requisitos y estén interesados en participar, pueden enviar un correo a [email protected]

Para más detalles o información comunicarse al número 228-841-8500, Ext. 3111 y 3714.

