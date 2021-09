Sedena detiene “el Pantera” en Campeche

Foto: Periódico AM

Jalisco.- Este domingo, fue asesinado el hijo del diputado Arturo Lemus Herrera, mientras visitaba las tumbas familiares en el cementerio Recinto de la Paz, de Zapopan, los agresores escaparon a bordo de un vehículo de lujo.

La agresión sucedió a las 14:08 horas de este domingo, dentro del panteón ubicado en la avenida Aviación y Santa Margarita, en la colonia Jardín Real, cuando el joven, de 20 años acudió en compañía de familiares para realizar una visita a un ser querido.

La Fiscalía de Jalisco informó que al retirarse el joven del panteón, fue agredido de manera directa por varios sujetos. En el lugar se aseguró un casquillo al parecer de calibre .380, así como un cargador.

Por su parte, los testigos manifestaron que eran al menos cuatro sujetos tripulantes de un vehículo color rojo, los que se le acercaron y sin mediar palabra le efectuaron varias detonaciones para después escapar.

El joven presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en el cráneo, cuando paramédicos llegaron, ya había muerto. En el lugar también se encontraba otro hombre, quien dijo ser su hermano, el cual presentaba crisis nerviosa.

En la zona se montó un operativo de búsqueda de los causantes, apoyado con las cámaras de vigilancia del perímetro.

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez, envió sus condolencias al legislador, quien es presidente de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado.

«Quiero externar mi pésame al diputado Arturo Lemus Herrera por el cobarde asesinato de su hijo Mario. Sé que no hay palabras para estos momentos de dolor. He instruido a la Fiscalía de Jalisco no cesar las investigaciones hasta esclarecer los hechos y encontrar a los responsables».