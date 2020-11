SEDENA informa sobre la amenaza de explosivo en Tuxpan

Tuxpan Ver.- Luego de reconocer las carencias que se tiene en materia de seguridad en el municipio, mismas que van desde la falta de personal hasta armamento, el Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Jorge Rojas Mendo, reitero que si el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad en los municipios (FORTASEG), llega a desaparecer, la policía municipal quedaría desarmada.

Refirió que el recurso que se entrega a través de este programa ha sido de gran utilidad, logrando con ello combatir las carencias que se tiene en cuanto a patrullas, equipo, uniformes y hasta la contratación del mimo personal, pues una parte de estos recursos es destinada a la nómina de los elementos.

“Es un recurso de 4 millones de pesos, es una parte muy pequeña para todo el recurso que maneja el presupuesto federal y que mucho ayuda a los municipio”.

Rojas Mendo, confirmó que se tienen un panorama establecido para poder fortalecer la cabecera de Tuxpan y, desde luego, las áreas apartadas, porque no deben quedar descobijadas, no obstante, las carencias que afrontan los cuerpos policiales impiden que se cubra al 100 por ciento, al no contar con los elementos suficientes, ni con las unidades adecuadas.

Recordó que el trabajo de un guardián del orden siempre es señalado, en cualquier ciudad, pues la ciudadanía desconoce las limitantes que con las que se trabaja, por lo que en estos momentos se está realizando un avalúo en cuanto a las necesidades que se tiene en la policía municipal.

Hizo énfasis en que si bien se reconoce que se cometen errores entre los elementos, también hay ciertos comentarios que están hechos con dolo, para entorpecer el buen de algunos elementos de la corporación.

Por Martha Hernández

Te puede interesar: En Tuxpan Cruz Roja requiere 3 millones anuales para poder brindar el servicio