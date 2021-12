SEDENA mantiene activo el Plan DN-III-E en su fase de recuperación en la zona norte de Veracruz

Tuxpan, Ver.-Las compras para los preparativos de la cena de navidad han comenzado y con ello el viacrucis para las amas de casa, quienes tienen que andar de un negocio a otro preguntando los pecios para poder comprar los más baratos, pues la crisis económica impide que se den el lujo de gastar sus ahorros en una sola noche.

Es decir, que algunas amas de casa, como la señora Guadalupe Anaya comentó que el año pasado solo en la cena de navidad se gastaron alrededor de $1,000, a diferencia de esta temporada, donde están gastando el doble, esto sin incluir bebidas alcohólicas, ni regalos.

Los consumidores comentaron que muchos productos y sus precios están por los cielos, como ejemplo dijeron que un lomo o un pavo ahumado les cuesta hasta $500.

Dentro de las principales compras están las frutas, platos, vasos, el platillo fuerte que es la cena, botanas, dulces, piñata y mucho más.

Lamentaron que los gastos sean tan excesivos y dado que el salario mínimo no les alcanza para subsistir, difícilmente algunas personas podrán compartir el pan y la sal este 24 de diciembre por la noche, pues prefieren ello y guardar un poco de dinero para el inicio del 2022, para no sufrir tanto en la llamada cuesta de enero, misma que ya no es exclusiva de este mes sino de todo el año por la misma situación que hay por la falta de empleo.

Por Martha Hernández