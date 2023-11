Sedena presenta Plan de Seguridad para Acapulco tras la devastación por el huracán Otis; habrá 9 mil 500 guardias nacionales

México.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que este martes visitará de nuevo la zona afectada por el histórico huracán Otis en Acapulco, Guerrero, en medio de las críticas de la oposición por la presunta lentitud de la respuesta del Gobierno.

«Ya hemos estado, con la visita de hoy, en tres ocasiones y lo digo porque los adversarios politiqueros han sostenido que no he ido a Acapulco, y fui desde el primer día y recorrí todo, y hablé con la gente, y me dí cuenta de todos los daños y lo que había que hacerse para llevar a cabo el plan de reconstrucción”, ha dicho el mandatario.