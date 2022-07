SEDESOL entrega apoyos de emprendimiento en Papantla

Papantla, Ver. – En los municipios de esta región del Totonacapan, ha dado inicio la entrega de los primeros apoyos de emprendimiento, en lo que se refiere a los módulos de autosuficiencia alimentaria y mujeres emprendedoras de nuevo ingreso, así lo dio a conocer el coordinador territorial de Secretaría de Desarrollo Social, Daniel Vázquez Domínguez.

Foto: Delhy Galicia

Señalando que en la Caja de Ahorro de San Andrés Coyutla, se atendió a las 101 personas del municipio de Zozocolco de Hidalgo y en próximas fechas de estarán vinculando los municipios de Mecatlán, Filomeno Mata, Coahuitlán, Coyutla, Coxquihui, Chumatlán, Espinal, esto en lo que corresponde a la Sierra del Totonacapan, que cobrarán también en esa caja de Ahorro, y otros municipio que también recibirá este apoyo pero la sede será Tecolutla.

Agregó que no se tiene una fecha exacta para realizar los pagos pendientes, pues se esta en una etapa de comprobación, pero todo será de forma organizada y con base a los lineamientos de la Secretaría de la Sedesol.

Indicó que en años pasados sí se hacían dispersiones masivas, pero mucha gente al no dar un seguimiento continuo, ocupaba el dinero para otra necesidad que no era propia para el programa al cual se habían inscrito, por eso, se está realizando el acompañamiento pertinente para que no se de mal uso de la aplicación de dicho recursos.

Vázquez Domínguez señaló que en el último trimestre de este año, estarán haciendo un nuevo recorrido para hacer un nuevo levantamiento de los nuevos sujetos de derecho en el 2023.

Foto: Delhy Galicia

Finalmente comentó que se están supervisando a los beneficiarios de cuartos dormitorios, piso firme y estufa ecológica, los cuales previamente ya se habían censado y en poco más de un mes ya se estarán realizando las acciones de construcción, en esta etapa se beneficiaron familias de Zozocolco, Chumatlán, Coxquihui, Coahuitlán, Filomeno Mata, Mecatlán, Espinal y comunidades de Papantla, entre las que se encuentran Porvenir Núm.1, Mesa Chica la Gloria, Ignacio Allende, Francisco I. Madero y el Chote.

Por Delhy Galicia