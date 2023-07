SEMAR da inicio a Operativo Salvavidas 2023 en Veracruz

Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que el secretario de Gobierno en Veracruz, Eric Cisneros Burgos no participará en la elección interna de Morena a la gubernatura de Veracruz.

Este martes en rueda de prensa dio a conocer que habló con el secretario Eric Cisneros y acordaron que acataría lo recomendado por el presidente la República Andrés Manuel López Obrador, por lo que la publicidad de su libro y la promoción de su nombre e imagen se retirará de inmediato en todo el estado:

«Para que no haya dudas de que esto no es por cargos y lo tenemos muy claro todos los que participamos en este gobierno, al menos en mi gabinete, no participará en la elección para gobernador»