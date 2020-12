Senado aprueba que el salario mínimo sea mayor a la inflación

‘No creo en la reelección’, fueron algunas de las palabras que dijo este jueves el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Yo no me voy a reelegir, no creo en la reelección, quiero sentar las bases (de la transformación), ya lo logramos, pero quiero que se consolide el cambio lo más que se pueda”, expresó.

Expresó que lo que busca es consolidar un mejor país y terminar con la corrupción que pueda imperar.

No creo en la reelección

Foto: Web

“Estamos avanzando cada vez más para que si regresan los corruptos, toco madera, que les cueste trabajo retrogradar, es decir, ir hacia atrás, que ya no se pueda porque además el que la gente ya no lo permite los cambios que estamos haciendo a la Constitución”, dijo AMLO esta mañana durante su conferencia en Palacio Nacional.

Un presidente en México es el titular del poder ejecutivo, el jefe de estado, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, además es electo por la población mediante un voto y el ganador entra en funciones el primero de diciembre del año que fue elegido.

El cargo de presidente dura seis años, y no puede renunciar a menos que sea una causa demasiada grave y lo más importante, no se puede reelegir.

Foto: Web

Te puede interesar: AMLO exige cancelar el tradicional Guadalupe Reyes

Te puede interesar: AMLO nombra a Tatiana Clouthier al frente de la Secretaría de Economía