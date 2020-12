Senado de la República aprueba Ley General de Educación Superior

Inhabilitan a una docena de ex colaboradores de César Duarte. Mónica Vargas Ruiz, secretaria de la Función Pública (SFP) del estado de Chihuahua informó que fueron inhabilitados tras ser acusados de integrar una supuesta red de corrupción 12 ex colaboradores de César Duarte ex gobernador del estado.

Foto: Infobae

Vargas Ruiz mencionó que dio inicio a 73 carpetas administrativas en las cuales se da seguimiento a 77 ex funcionarios por presento daño emitido al presupuesto públio co alrededor de mil 794 millones de pesos.

Todo indica ser, de acuerdo a lo emitido por Vargas Ruiz, que de los desvíos de recursos mencionados, el ex gobernador de Chihuahua está implícito en, por lo menos cinco de ellas, debido a recibir beneficios de tipo económico y subsidios a empresas y/o asociaciones relacionadas con su persona.

Foto: Reporte Indigo

Sus ex colaboradores, de acuerdo a la SFP, entre 30 y 35 procedimientos, en lo que se refiere a las investigaciones, hasta el momento se han implementado 13 sanciones económicas por la cantidad de 271 millones de pesos.

Mónica Vargas Ruiz dijo que dieron inicio las tareas de lucha contra la corrupción desde que tomó el cargo como gobernador Javier Corral al recibir un total de 97 denuncias de diversas dependencias.

