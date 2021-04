Senado de la República aprueba reformas que regulan el ‘outsourcing’

CDMX.- El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular el dictamen que reforma ocho leyes en materia de regulación de subcontratación laboral, también conocida como ‘outsourcing‘.

Se aprobaron con 110 votos a favor, uno en contra y una abstención, los artículos reservados de la minuta.

De esta manera, la minuta se remitió al Ejecutivo Federal para su proceso constitucional.

✅ Con 118 votos a favor y dos abstenciones se aprueba reformar 8 leyes para regular la figura de subcontratación laboral.



El documento reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, entre otros puntos.

Entre lo aprobado por el Congreso se encuentra la prohibición de la subcontratación de personal, para lo cual se derogan las disposiciones que actualmente prevén alguna regulación.

También diferencia la subcontratación de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante.

Establece que la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato por escrito.

Además, indica que las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

“Menciona que al patrón que no permita la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento se le notificará por instructivo para que comparezca a exhibir toda la información requerida, apercibido que de no hacerlo se presumirá que no cuenta con ella”, agregó el texto.

