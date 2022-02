Senador Pérez Astorga desconoce a Monreal

Xalapa, Ver.- El senador por Morena, Ernesto Pérez Astorga dejó en claro que la postura política del senador Ricardo Monreal, quien de nueva cuenta llegó a Veracruz a pronunciarse contra el delito de ultrajes a la autoridad, no representa a la de los senadores de dicha bancada, quienes en su mayoría respaldaron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Este sábado, luego de participar en las ponencias sobre ciencia política en el Colegio de Veracruz, advirtió que Monreal se está quedando sólo en su aspiración electoral en este estado:

Foto: Héctor

“Si el coordinador está pensando que él es MORENA, está equivocado. Se está quedando solo porque sin duda no queremos iniciar nuevamente con un golpeteo político, tiene otro tipo de tintes que se llaman electorales futuros”.

Dijo que Monreal puede venir a Veracruz como legislador, pero no a fijar una postura en nombre del Senado o de la bancada morenista que lidera: “Ya quedó muy clara cuál es la postura de la bancada de Morena y no se acompañó para generar esa comisión. Vuelvo a recalcar, porqué nada más Veracruz, de 18 estados que tienen este delito. ¿Porqué no hablamos de Zacatecas, de Jalisco, de Guanajuato donde está desbordada la delincuencia”.

Sobre el secretario de la Junta de Coordinación Política en el Senado, José Manuel “N”, el senador Ernesto Pérez Astorga dijo que los senadores y el Poder Legislativo no puede tener injerencia y menos hacer amenazas o descalificaciones al respecto.

Foto: Héctor Juanz

“Tenemos que ser muy cuidadosos y muy institucionales, porque el Gobierno no nos está señalando a los legisladores si hacemos o no las cosas, es un tema personal de él, pero no representa el ánimo del grupo parlamentario de Morena”, insistió.

Finalmente descartó la destitución de Monreal como coordinador de Morena en el Senado de la República: “Tuvimos una reunión con el secretario de Gobernación, precisamente en la previa, antes de iniciar los trabajos de las sesiones ordinarias del primero de febrero y se le dio el respaldo, se le dijo que no podemos estar pensando en estar atacando a un gobierno legítimo y menos cuando es un gobierno emanado por Morena”.

Por Héctor Juanz