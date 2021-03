Senadora que promueve ley contra el castigo a menores, es exhibida por su hija (Video)

Colombia.- En medio de una charla sobre la importancia que tiene la ley que prohíbe el castigo físico en contra de menores de edad, como método de corrección y crianza, la senadora colombiana Paloma Valencia fue cuestionada por su hija sobre el tipo de castigo que recibe cuando no se porta adecuadamente.

Mientras la senadora estaba hablando sobre otras formas de crianza, en las que no se vea involucrada la violencia, su hija la interrumpió para preguntarle “¿Y entonces por qué tú me pegas?”.

Inmediatamente después de las palabras de su pequeña hija, Paloma Valencia optó por abrazarla y asegurar que ella no le pegaba, sin embargo, las palabras de la niña generaron risas en los dos entrevistadores que se mantuvieron callados mientras la senadora buscaba arreglar la situación.

“Ella (mi hija) es una gran defensora de este proyecto. A ella no le pego. Cuando la mamá se pone brava, ¿Qué te dice? Que no hagas algo y te regaña y tú sientes que las cosas están mal hechas, pero no hay que pegarte para que tú entiendas”, explicó la congresista tras la intervención de su hija.

El momento captado en video se viralizó rápidamente y generó muchas opiniones al respecto sobre la doble moral de la senadora, ya que mientras promueve una ley en contra del maltrato infantil, es algo que comete en su casa. También hubo usuarios que señalaron la importancia de, en ocasiones, dar nalgadas a los niños para que entiendan.

“Los niños para poderlos educar necesitan amor y rigor, y unas cuantas nalgadas no están demás, al contrario. A muchos que los padres no les dieron sus buenas regañizas están presos hoy y deseando que los padres los hubieran castigado”, “En fin, la hipocresía”, “Así son las personas de ese partido político llamado centro democrático, predican y predican, pero no aplican”, son algunos de los comentarios al respecto.

Cabe destacar que los usuarios de Twitter, plataforma en donde se viralizó el video, se dieron a la tarea de recordarle a todos los internautas que no es la primera vez que la senadora Paloma Valencia queda mal parada por culpa de su hija, ya que en otras ocasiones, la niña, también ha intervenido de manera espontánea.

Vale la pena, en el video de la entrevista de @Melquisedec70 con @PalomaSenadora, antes de opinar, ver algo más de 20 segundos. Habla con nosotros en #6amHoyPorHoy de @CaracolRadio

