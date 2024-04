Senadores presentaron una solicitud de juicio de amparo contra el exministro Arturo Zaldívar por distintos delitos

Ciudad de México.- Entre cuestionamientos de la oposición y justificaciones de Morena y aliados, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 252 votos a favor, 212 en contra y cuatro abstenciones la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar que, entre otros aspectos, prevé transferir 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas de las Afores al nuevo fideicomiso.

Según la mayoría parlamentaria de Morena y aliados, dichos recursos se destinarían a completar pensiones de al menos 16 mil 700 pesos mensuales para unos 45 millones de trabajadores durante los próximos años.

Antes de pasar a la discusión en lo particular de los 230 artículos reservados, los legisladores de la oposición acusaron un robo de los ahorros de los trabajadores y el atraco al sistema de pensiones, mientras el bloque oficialista defendió la reforma como un acto de “justicia social”.

“Que no te engañe el agandalle del gobierno. Han dicho, si no se aprueba esta reforma es que te opones una pensión equivalente a tu último sueldo (…). Eso es una mentira, esa es otra iniciativa que, por cierto, no quieren que pase”, remarcó el panista Santiago Torreblanca desde la tribuna, mientras sus correligionarios sostenían una pancarta con la frase “Morena, no toques las pensiones”.