Ser ejemplo mundial, pide AMLO en las próximas elecciones

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, invitó a los mexicanos “ser ejemplo mundial” este próximo seis de junio, por lo que exhortó a salir a votar de manera pacífica.

En conferencia matutina, el primer mandatario hizo un llamado a la población a salir a votar en paz y sin irregularidades, de hacerlo, el hábito de la democracia será una actividad normal, dijo.

Foto: Ser ejemplo mundial pide el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Comentó que toda la población debe salir a votar de manera libre y que no permitan que nadie los “acarre” o que les “regalen frijol con gorgojo” y por sobre todo que no se presten a la violencia y que no participen en esta.

Pidió a los partidos políticos y autoridades a no entrometerse con los ciudadanos durante estas elecciones, «vamos a tener una vida pública caracterizada por la normalidad política mediante una auténtica democracia», expresó.

López Obrador reconoció que la ciudadanía, ciudadanía es más responsable y consciente y son muy pocos los que son susceptibles a la manipulación, así mismo ya se trabaja con los gobiernos de cada estado a fin de ofrecer seguridad a la población votante.

Cabe recordar que las campañas electorales se han desarrollado de manera violenta, como lo son los atentados contra candidatos de diferentes partidos, según datos del gobierno 14 aspirantes han sido asesinados.