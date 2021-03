Serrano Cobos, obligada a declarar

ARGUMENTA DAÑOS MORALES Y MENTALES



“Es una treta de la abogada para evadir la acción de la justicia”, aseguran jubilados defraudados

Por Inocencio Malgesto

Redacción : Noreste

Virginia Serrano Cobos, quien fue denunciada por un presunto fraude en contra de la Asociación Civil SOLIDARIDAD, la cual manejaba el fondo de ahorro de jubilados petroleros, ahora pretende confundir a las autoridades y al rendir confesión judicial derivado del expediente 601/ 2019 del Juzgado Segundo de lo Civil en esta ciudad, en el cual ahora aduce “un problema de salud mental, por daño moral, debido a publicaciones en varios medios de comunicación, que le han afectado su salud física y otros trastornos psicológicos que le han dado como resultado un gran deterioro a su economía personal, debido a eso tiene muchas deudas y no tiene trabajo, por esas razones no puede pagar un médico que la atienda y tiene que ir a la Cruz Roja para pedir atención y ayuda a su salud”.

Al trascender esta “falaz, premeditada y alevosa” declaración de la indiciada, los jubilados de la caja Solidaridad afirmaron a Noreste que “es una treta de la abogada para evadir la acción de la justicia y victimizarse.

Cabe recordar que de acuerdo a la información que oportunamente dio a conocer Noreste de manera exclusiva, integrantes de la Asociación de Trabajadores Petroleros Jubilados Solidaridad AC, denunciaron ante la Fiscalía Regional acciones y hechos que consideran constitutivos de delitos y pusieron al descubierto una bien planeada y estructurada red de corrupción que encabezaron, el apoderado legal -ya fallecido-, Armando Violante Herrera y la abogada Virginia Serrano Cobos, así como familiares cercanos a ellos quienes se prestaron para realizar contratos de inversión falsos, mismos que cobraron en su momento y no obstante, posteriormente demandaron a la caja de ahorro y volvieron a recibir cheques.

En la querella, se indicó que por si fuera poco, Virginia Serrano Cobos, a través de juicios promovidos con base en contratos ficticios embargó al menos cuatro bienes inmuebles propiedad de “Solidaridad AC”, uno de ellos en la delegación Tlalpan de la Ciudad de México y tres dentro del municipio de Poza Rica.

Ahora, en su declaración, la abogada también califica de “infames” las publicaciones de los medios en las cuales se le involucra directamente con los fraudes de millones de pesos.

Es importante destacar que las acusaciones en su contra no son de los medios de comunicación, son afirmaciones y declaraciones ante la Fiscalía Regional de los propios jubilados defraudados. Como por ejemplo, el hecho de que la C. Rosalba Pazzi Moreno (consuegra de la licenciada Virginia Serrano Cobos) el 4 de febrero de 2014 recibió la liquidación total de su contrato de inversión por 620 mil pesos a través del cheque 25076 de Banco Santander de la cuenta de la asociación 65502662720, incluidos intereses, pero a pesar de ello “de manera dolosa” demandó en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia, bajo el expediente 397/2014 el contrato número 50362/13 por la cantidad de 500 mil pesos. Pazzi Moreno y su abogada, que resultó ser la misma Serrano Cobos, lograron que PEMEX les pagara –a solicitud del juez Segundo de Primera Instancia, cuatro cheques por las siguientes sumas: 1) 199 mil 914.03 pesos, 2) 168 mil 735.33, 3) 135 mil 933.35 y 4) 125,417.29 pesos.

Es decir, los cheques recibidos sumaron un gran total de 630 mil pesos, aun cuando existe constancia documental de que ya había cobrado los 620 mil pesos de su inversión más los intereses generados.

También están denunciados Claudia Mabel Hervert Rodríguez, ex esposa, hoy viuda, de Armando Violante Herrera; Miriam Vargas Maqueda, auxiliar de la abogada Virginia Serrano, Francisco Cordero Fuentes, concuño de Violante Herrera, quien fue ejecutado en pleno centro de Poza Rica y Reyes Salinas Santiago, a quien se le señala como el presunto responsable de falsificar las firmas para los contratos de inversión, lo que a la postre derivó en un daño patrimonial por más de 7 mil millones de pesos perjudicando a más de cinco mil jubilados de la asociación civil.

Asimismo es importante de mencionar que existen otros expedientes como el 1207/2014-II, radicado en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del doctor Pablo Anaya Rivera Vs. Asociación de Trabajadores Petroleros Jubilados de Solidaridad AC y Otros; de igual manera el expediente 507/2018, también de Pablo Anaya Rivera Vs. Asociación de Trabajadores Petroleros Jubilados de Solidaridad AC.

En el mismo Juzgado Cuarto de Primera Instancia raqdica el expediente 569/2014 que promueve la Lic. Virginia Serrano Cobos Vs. Asociación de Trabajadores Petroleros Jubilados de Solidaridad AC, Comisión de Caja de Ahorros y Otros; el expediente 642/2014 de la Lic. Virginia Serrano Cobos Vs. Asociación de Trabajadores Petroleros Jubilados de Solidaridad AC y Otros; además el 550/2014 también de Lic. Virginia Serrano Cobos Vs. Asociación de Trabajadores Petroleros Jubilados de Solidaridad AC y Otros.

El ex alcalde de la ciudad, doctor Pablo Anaya Rivera recibió de la caja de ahorros de la Asociación Civil Solidaridad, los cheques por más de 7 millones de pesos, depósitos en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en los Juicios seguidos en los Exp 1207/2014… Así también varios millones de pesos en el Juicio 507 /2018.