SESVER no tiene medicamentos oncológicos y no permite apoyos de AC

Veracruz, Ver.- Una vez más existe desabasto de medicamento oncológico en la Torre Pediátrica de Veracruz, señalaron los padres de menores de edad que ahí reciben sus consultas.

La vocera de los padres y madre del pequeño Iker, Yunuet Segovia, señaló que tanto a su hijo de siete años, como a varios pacientes más, les hacen falta medicamentos como, carboplatino, metotrexato y piritinol.

Declaró que este problema inició hace tres años, pero este último ha sido el más difícil y donde más veces se han quedado sin medicamento para terapias; mientras que la Secretaría de Salud solo se limita a decir, «estamos trabajando en ello», pero el tiempo corre y la vida de sus hijos corre peligro, apuntó.

Cuando cuestionan en las áreas encargadas sobre los medicamentos, les dicen, «no hay fecha, hay desabasto y es en todo el país».

Acusó que antes, cuando sucedía una situación así, se apoyaban en las Asociaciones Civiles, hoy es casi imposible que les permitan ayudar.

«Todavía que las asociaciones tratan de ayudar y los encuentran si no traen ciertos datos o papeles no te lo dejan pasar, o sea todavía que no te ayudan no dejan que otros te ayuden (…) Cuando ellos ponen tratamiento tampoco te dicen las especificaciones de lo que le ponen, es un problema si grave y la verdad si no fuera por los médicos y las asociaciones no llevaría el tratamiento mi hijo, porque los directivos del hospital se desentienden», asestó.