Shakira no cantará en el Mundial de Qatar 2022

Estados Unidos.- Beyoncé (“Break My Soul”), Harry Styles (“As It Was”), Adele (“Easy on Me”) y Lizzo (“About Damn Time”) son los nominados a Mejor Canción del Año en la 65ª edición de los Grammy, que se celebrará el próximo 5 de febrero en Los Ángeles (EE.UU).

La terna de artistas que competirá en esta categoría la completan Sara Davis Gayle (“abcdefu”), Liz Rose y Taylor Swift (“All Too Well”), Tyler Johnson (“As It Was”), Matthew Catellanos (“Bad Habit”), Tarik Azouz (“God Did”), Kendrick Lamar (“The Heart Part 5”) y Bonnie Raitt (“Just Like That”), informó la Academia de Grabación de EE.UU.

Foto: Animated Times

El premio a Canción del Año en los Grammy reconoce a los compositores de un tema, mientras que el de Grabación del año va destinado a los productores, cantantes, ingenieros de sonido y otros miembros del equipo.

El regreso de Beyoncé con su séptimo álbum de estudio, titulado “Renaissance”, ha vuelto a situar a la artista estadounidense en una posición de privilegio para hacerse con el galardón a Mejor Canción del Año, uno de los gramófonos históricamente más prestigiosos.

La canción “Break My Soul” ha sido la más aclamada dentro de su último trabajo discográfico, colocándose como la segunda más escuchada de toda su trayectoria en la plataforma Spotify gracias a sus 235 millones de reproducciones.

El británico Harry Styles es otro de los principales candidatos a triunfar en este apartado en la gala que se celebrará el próximo 5 de febrero en el recinto multiusos Crypto.com Arena de Los Ángeles, conocido por ser el estadio del equipo de baloncesto Los Angeles Lakers.

El que fuera integrante de la banda One Direction ganó su primer Grammy el año pasado en la categoría de mejor interpretación solista de pop y espera coronar una año de grandes éxitos con esta nominación.

Foto: Showbiz

Adele, que ha ganado quince premios Grammy en dieciséis años de carrera, podría volver a llevarse este galardón que logró con “Rolling in the Deep” (2012) y “Hello” (2017).

La combinación de hip-hop, funk y soul aderezada con mensajes positivos llevaron a Lizzo a ser la artista más nominada en los Grammy de 2020 con ocho nominaciones, de las que finalmente ganó tres premios. Ahora, quiere consagrarse en una categoría que aún se le resiste.

La 65ª edición de los Grammy volverá el próximo 5 de febrero a Los Ángeles después de que su última entrega se celebrara en Las Vegas con motivo de un despliegue especial motivado por la pandemia.

Con información de EFE