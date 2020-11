Si a Estados Unidos le va bien, le va bien a México: Gánem Vargas

Por Martha Hernández

Tuxpan, Ver.- El paso constante de unidades pesadas , como tráiler, pipas doble remolque, camiones de volteo, entre otros, han provocado que la calle 15 de septiembre, presente severo daños.

La carpeta asfáltica con la que fue construida no es la adecuada para el paso contante de este tipo de transporte. Aunado a ello las contantes fugas de agua que se presentan, por la ruptura de las líneas de distribución del vital líquido, ha provocado el hundimiento de la carpeta asfáltica, pese a ello no hay autoridad alguna que de mantenimiento a esta importante vía de comunicación.

Misma que es paso obligado para quienes tienen como destino las ciudades fronterizas o el mismo estado de Tamaulipas.



En un sondeo realizado por automovilistas señalan que el deterioro de esta arteria, ha provocado choques por alcance, ponchadura de llantas entre otros. Todo ello sin contar el caos vial que se genera en las 24 horas del día, pues por el mal estado de la calle se tiene que circular con precaución.



“Es una pena que las autoridades se hagan de la vista gorda y no vena el pésimo estado de esta calle, creo están esperando a que se registre algún accidente para actuar, el bacheo no es la solución a este problema, se tiene que invertir un importante recurso para que sea transitable para los tráiler, pero como no son obras de relumbrón como a las que están a acostumbras hacer las autoridades, por ello no le toman importancia”

resaltaron los automovilistas.