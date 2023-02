Sí a Tesla en México; Elon Musk y AMLO llegan a un acuerdo

México. – En la víspera de la movilización ciudadana en contra del «Plan B» de la reforma electoral que pretende el Gobierno de México, la embajada de Estados Unidos en nuestro país informó al presidente Joe Biden de las «amenazas» que esto implica para la democracia nacional.

De acuerdo a un artículo de The New York Times, días antes a la multitudinaria concentración en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, el Gobierno norteamericano tuvo reportes de primera mano del encono entre ciudadanos y diferentes actores políticos por la intención de Andrés Manuel López Obrador de vulnerar al Instituto Nacional Electoral (INE).

El diario ‘The New York Times’ reveló que el gobierno de Joe Biden confía en que las instituciones mexicanas sean capaces de defenderse ante la aprobación del llamado «Plan B» electoral.

La aprobación del llamado «Plan B» de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López no solo prendió alertas en México, pues incluso funcionarios de la embajada de Estados Unidos y el gobierno de Joe Biden están al pendiente de los posibles riesgos a la democracia que esta reforma electoral podría traer para el país, así lo reveló The New York Times.

Según información del diario estadounidense y replicada por la periodista Carmen Aristegui, tres funcionarios no autorizados para hablar públicamente, declararon que «la embajada de EU en México envió informes a Washington en los que se evalúan las posibles amenazas a la democracia en el país».

