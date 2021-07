Si dejas de consumir sal ¿qué le pasa a tu cuerpo?

México.- Descubre lo que te espera el presente domingo 25 de julio de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

ARIES

No levantes la voz, no gesticules, no hagas ademanes excesivos… La razón solo se tiene cuando se tiene la razón. Intimidar no está bien en ningún contexto, y mucho menos dentro de tu pareja. Es mejor dialogar y llega a acuerdos. Ganar una discusión con trampas no es una solución real ni justa.

Este es un buen día para recuperar ese dinero que dabas perdido. Así que acude a tus deudores, y pide de nuevo que honren lo que está pendiente. Descubrirás, en más de un caso, y que, a pesar de todo, puede confiar en la gente. Algo que te permitirá reconsiderar ayudar a más gente de esta manera en el futuro.

Hoy debes reconectar tus ciclos corporales con los ciclos naturales. Un vínculo que te es benéfica, pues te sumas a las tendencias del mundo, en lugar de ir en su contra. De manera que abre tus ventanas y práctica a la luz de los astros y entre el viento de la noche. Te sentirás rejuvenecido, más fuerte.

TAURO

Le has hecho una pregunta (o varias) a tu pareja, y no te da una respuesta. Debes considerar que tal vez no la sabe. O se trata de una pregunta sin respuesta. Debes dejar pasar y dejar de atormentarla con tus demandas. El amor puede tolerar huecos, pero sí que se resiente ante la tensión constante.

Las apuestas a veces nos hacen ganar, y a veces nos hacen perder. Sin embargo, en ocasiones podemos contemplar todos los signos que nos señalan si una apuesta es segura o no. Y ese es el caso de este día: es evidente que las cosas van a fondo perdido. Observa lo que te dicen las tendencias, y retírate de la mesa.

Aquello que le pides a otros (esa guía, esa disciplina, ese entusiasmo) es algo que tú y solo tú puedes brindarte a ti mismo. De manera que busca en tu interior por la fuerza que necesitas para emprender este cambio, por la disciplina para mantenerlo y por la sabiduría para saber apreciarlo.

GÉMINIS

Es imprescindible que cedas. Tú y tu pareja llevan cierto tiempo enfrascados en una controversia que no parece tener fin. Debes dárselo, pues solo los desgasta como pareja, siendo que se trata de algo que no tiene realmente importancia. Se discute más por asentar un cierto poder dentro de la pareja.

Hoy van a pedirte una colaboración. Te emociona por quien te la pide, pero debes moderar ese entusiasmo. Y es que no te ofrecen un acuerdo justo. No dejes que tomen ventaja de ti, y antes de realizar ese trabajo pide lo que realmente mereces. Ya no estás en situación de brindar “muestras gratis”.

Hoy es tiempo de que descubras lo mucho que puede hacer por ti un cambio de imagen. Sigue tu intuición, y modifica tu estilo, El mantra que debe guiarte es que te exterior refleje a tu interior, que los colores y las texturas de tu vestimenta sean un retrato de lo que acontece dentro de ti.

CÁNCER

Los regalos son una parte esencial del amor, pues todo presente es un sacrificio: nos desprendemos de algo para entregarlo a quien nos ama. El viejo sacrificio pagano hecho acto amoroso. Y tu pareja no ha recibido regalos desde hace algún tiempo… Es tiempo de recuperar esa necesidad y de satisfacerla.

De moneda en moneda se dilapida efectivamente. Los astros te sugieren que detengan de manera consciente esos pequeños gastos de los que no te das cuesta, y que mes tan mes desangran tu presupuesto. Lleva una contabilidad personal más disciplinada, y verás que lo que puedes hacer con tu dinero aumenta.

Si el espejo no te devuelve una imagen que te agrada, quizá debas buscar reflejarte en otras superficies: en las aguas de un lago, en los charcos que deja la lluvia, en los escaparates… El problema no es tu reflejo, sino el contexto que lo rodea. Si te sientes a disgusto con tu imagen, cambia de escenario.

LEO

Hay mucho por arreglar. En cuanto a cada, en cuanto a la relación. Lo justo es tomarse un descanso hoy, antes del duro trabajo que se avecina. Hay que esperar lo mejor el uno del otro, y para sellar el pacto necesario hay que hacerlo festivamente. Una cena, una copa de vino, un espacio de intimidad. Y a esperar el amanecer.

La puntualidad debe ser tu credo a partir de este día. No más dilaciones, no más pretextos. Tus jefes o socios son personas que tienen en gran valía su tiempo, y no lo quien desperdiciar. Ni por ti ni por nadie. De modo que sal 10 minutos antes, sincroniza tu reloj y lleva al día tu agenda. Es muy importante.

Tienes que mirarte en el futuro. Recuerda que una manera de hacer que las cosas pasen, de la manera en que quieres que pasen, es atraerlas mediante la visualización. De modo que, cada día imagínate en el lugar que deseas vivir: son salud, con fortaleza, éxito y sobre todo en armonía y equilibrio con el todo.

VIRGO

Cuando se llega a un acuerdo, hay que respetar ese acuerdo. Y has estado pasando por alto las promesas que tu pareja y tú se hicieron durante la última etapa conflictiva que tuvieron. Hay que cumplir con la palabra empeñada, y hacer lo que nos toca para avanzar en un mejor entendimiento.

No pongas en tela de juicio la palabra de tus colaboradores. Sueles casarte con tus ideas con demasiada fuerza, y no permites que haya discusión alguna en ningún tema. Tienes que ser más abierto, pues es la única manera en que puedes verte beneficiado por las ideas de los demás. En este caso, tienen razón.

Tienes que ser coherente con el cuidado de tu salud, pues decir a tus afectos que estás haciendo ciertas cosas que, en realidad, no estás cumpliendo. Puedes engañar a los demás, pero no puedes engañar a tu cuerpo. Es hora de que tus actos respalden lo que dices, pues al final de cuentas es tu salud lo que está en juego.

LIBRA

Tienes que saber esperar a que tu pareja esté lista para superar ese trance. No todo procesamos las cosas de la misma manera, ni tenemos la misma capacidad para superar ciertas situaciones. Tienes que darle el tiempo y el espacio que necesita para vivir sus procesos, sin presiones de ningún tipo.

La clave de todo logro es la constancia. El talento, el arrojo y la excelencia suman, pero si no insistes cuando todo parece en tu contra y sigues de frente a pesar de los obstáculos, ese deseado éxito va a seguir siendo escurridizo, y es muy probable que esa ansiada meta nunca se alcance.

Tienes que llevar un control más estricto de tus horas de sueño. No estás descansando lo suficiente y eso hace que no rindas lo suficiente. Tienes que dejar que tu cuerpo se recupere con sueño suficiente. Es necesario que desconectes del trabajo y de tus quehaceres, y que tu cuerpo recargue su energía.

ESCORPIO

La belleza no se pierde con el tiempo: solo mueve sus acentos a nuevos espacios. No debes temer por el paso de tiempo sobre tu persona y sobre la persona que amas. Ambos van a mutar, a cambiar de piel, pero también, con el paso de los años, van a hallar nuevas razones para amar el cuerpo el uno del otro.

Este va a ser un día en el que debes perderte en lo que haces, entregarte al 100% a esa pasión que te mueve por tu trabajo y por sus resultados. Y es que en este día vas a ser observado por ojos que, de quedar convencidos, van a darte una gran oportunidad de crecimiento. A dar lo mejor de ti.

Hoy debes reflexionar sobre las verdaderas posibilidades de tu carácter. No es un signo de debilidad reconocer, tras un autoexamen, que no tenemos madera para ciertas actividades o para vérnoslas con ciertas personas. Si es hora de abandonar el tablero debido a ello, adelante. Más vale tu salud mental.

SAGITARIO

Este es un día en el que debes bajar la temperatura. Hay que matizar el tono y dejar atrás las palabras ríspidas. Es preciso que tu pareja y tú deben hacer las paces, pues están danzando alrededor de una anécdota banal, fácil de resolver. Mantener este juego de pasivo-agresividad, en cambio, les puede hacer daño.

Ten cuidado con esa persona que muestra ambivalencia hacia ti. No eres alguien de su simpatía, pero reconoce tu valía como profesional. ¿Qué es lo que debes hacer? Mantén una relación cordial con ella, pero no confíes ni tus planes ni tus secretos profesionales, pues tomará ventaja de ellos.

No te acerques a personas que te contagien de negatividad. Eres muy influenciable ante las personas que admiras, y pierdes la distancia crítica hacia ellas. Debes tomar lo positivo de cada uno y descartar aquello que te hace daño. Haz una dieta de influencias, y solo acepta aquellas que te nutren de verdad.

CAPRICORNIO

No hay bandos en una pareja. Ni el tuyo ni el de tu pareja. En esta relación hay dos personas, pero una sola causa. Y esa es la pervivencia del amor. Es necesario, pues, que nos dejemos de ir cada uno por su lado. Es necesario remar en el mismo sentido, pues de otro modo no llegarán al puerto al que deben llegar.

Siempre acude a tus compañeros. No dejes que las responsabilidades caigan sobre de ti a solas, pues al fin y al cabo son todos corresponsables del mantenimiento de la organización y del éxito del proyecto. Mantén una buena comunicación con todos tus pares, y que cada uno demuestre su compromiso.

Conservar tu armonía cuerpo/mente no es sencillo, y es por ello que debes hacer un poco cada día para mantenerlo. Recuerda todos los días tus tres ejes: alimentación, meditación y ejercicio. Sobre esos tres cimientos, nada podrá hacer mella en tu salud ni en el bienestar de tu cuerpo.

ACUARIO

No dejes en visto sus mensajes, no dejes sin devolver sus llamadas, no dejes sin abrir sus regalos, por tontos que puedan ser. Tu pareja necesita sentirse en tu vida en todo momento, por inseguridades con las que irá lidiando, pero ahora mismo, en resumen, te necesita ahí más que nunca.

No jures en vano ni prometas en el aire. Los buenos negocios y los proyectos se basan nada más que en verdades y en hechos. Para que una buena idea se consolide debe hacerlo sobre la sinceridad y la transparencia, pues otra manera está condenada a no verse realizada en todas sus posibilidades.

Deja que la luz entre en tu casa y en tu habitación. Deja que el sol te ilumine y te dé energía y sustento. Es un día para honrar a nuestro astro mayor, pues de él depende nuestra principal reserva de energía. El Sol es siempre sinónimo de entusiasmo y de vida: deja que ilumine tu cuerpo y tu ser.

PISCIS

Cuando la vida insiste en tumbarte en la lona, como hoy, recuerda todo lo que tienes. Y tu mayor fortuna, de entre todos tus dones, es el amor que vives, ofrendas y recibes. En nombre de tu pareja todo es tolerable. Esa es tu inspiración y tu motor, no importa el tamaño del reto o del obstáculo que enfrentes.

Es tiempo de recurrir a inversores, a personas que sepan de que este negocio, y que compartan tu mirada sobre lo que el futuro depara en tu ramo. Es importante que comiences a trabajar en conseguirlos y que sean (al menos) cinco, pues es un número que siempre te ha beneficiado en lo que tienes que ver con el dinero.

Este es un día que, debido a sus tendencias, te llama a cuidar tu sangre, y en particular a lo que tiene que ver con su presión. No pierdes nada si revisas tus valores de presión arterial, y realizaras una comprobación que te va a beneficiar. Cuando la Luna está en lo más alto de tu Cielo tu sangre tiende a intensificar su flujo.

Con información de MhoniNoticias