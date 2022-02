Sí eres mujer, y piensas viajar a Catar este 2022, toma en cuenta la historia de esta joven mexicana que tuvo que huir de esa nación

Foto: Sputnik

México.– Una joven mexicana, que había logrado el «trabajo de sus sueños», vivió una escena de terror, estuvo a punto de recibir 100 latigazos y estar en prisión por siete años, su delito: ser víctima de Violación.

Se trata de Paola Schietekat, quien denunció el caso en su redes sociales, la joven mexicana trabajaba en Catar dentro del Comité Organizador del Mundial de Futbol.

Según en su relato, dijo que dentro de la comunidad latina, se hizo amiga de un sujeto, quien se introdujo al domicilio donde residía mientras ella dormía, lo cual el hombre aprovechó para violarla, aunque aseguró que ella luchó para evitarlo.

Luego de lo sucedido, Schietekat, quien además es internacionalista y politóloga, acudió ante las autoridades para exponer su caso, lo que nunca pensó es que la castigada sería ella.

Cuando busqué ayuda de las instituciones ante mi caso de agresión y subsecuente condena, no recibí más que indiferencia los únicos que me ofrecieron ayuda fueron reporterxs y periodistas.

Autoridades qatarís culparon a la mujer por el delito de Zina (relaciones fuera del matrimonio), ya que su agresor aseguró que no la agredió y contó con su consentimiento pues eran pareja sentimental.

Paola Schietekat, narra que su agresor forcejeó con ella en la vivienda donde ocurrieron los hechos y la sometió en el piso dejándole moretones en el brazo izquierdo.

Sobre la sentencia, la abogada de Schietekat le recomendó, en concordancia con el representante legal del agresor, casarse con su abusador, a pesar de que un certificado médico corroboraba la agresión.

Ese era mi trabajo soñado y me lo arrebataron, y no sólo mi agresor, me lo arrebataron las instituciones mexicanas que no hicieron absolutamente nada y las autoridades cataríes que rompieron incluso la ley local”, dijo la mujer en entrevista con W Radio México.