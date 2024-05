Sí hay agua en Río Jamapa pero Grupo MAS no ha drenado el lugar: Angélica Navarrete

Medellín de Bravo, Ver.- La líder del ex Sindicato de Trabajadores del SAS «José Azueta», Angélica Navarrete Mendoza, recorrió la Bocatoma número 2, ubicada en el municipio de Medellín de Bravo, para informar que sí hay agua en el Río Jamapa; sin embargo, expuso que la empresa privada, Grupo MAS no ha drenado gran parte de lo que corresponde para que el líquido brote de manera natural.

«Sí hay agua, lo que falta es mantenimiento al río, que no es necesario molestar, acabar con otra parte del río Cotaxtla como lo quieren hacer, cuando aquí se tiene que invertir, que es lo que prometió y a lo que se comprometió estas empresas extranjeras para que la ciudadanía tuviera un mejor servicio y ha sido todo lo contrario, están empecinados en afectar a otra, que la gente del río Cotaxtla no debe de permitir, y no por ser egoísta y no darles el agua, sino porque aquí sí hay agua. Lo que se tiene que hacer o lo que tiene que hacer Grupo MAS y las empresas españolas es, dragar el río, darle mantenimiento y cumplir con lo que prometieron, y como 8 años no han cumplido, prácticamente el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto porque esto Es un asunto delicado», asestó.