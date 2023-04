Si hay venta de plazas, que denuncien exhorta presidenta del Poder Judicial

Xalapa, Ver.– La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre negó que haya quejas o denuncias formales por la presunta venta de plazas en el Poder Judicial.

Cuestionada sobre una supuesta queja al respecto, exhortó a denunciarlo, pues se trataría de un delito.

“Hasta el momento no hay ninguna queja formal, yo he escuchado que hay rumores. Al final del día no tengo ninguna denuncia formal, pero si la hay, que la interpongan porque la venta de plazas de cualquier naturaleza está prohibida, la que sea”.