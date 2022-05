«Si se excluye a países de la Cumbre de las Américas, no asistiría»: AMLO

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si se excluye a países de la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en Los Ángeles (EE.UU.) en junio próximo, no asistiría.

En la conferencia matutina llevada acabo en Palacio Nacional, López Obrador reiteró que su Gobierno planteó a su homólogo estadounidense Joe Biden para que invite a todos los países del hemisferio, y en caso de que esto no ocurra mandaría una representación del Gobierno mexicano.

«Nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie, porque buscamos a unidad de toda América, y sentimos que no debe de haber confrontación, que aún con las diferencias tenemos que dialogar y hermanarnos todos los americanos”, explicó.

«Si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo. No quiero que continúe la misma política en América, quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos”, afirmó.