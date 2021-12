«Sigo siendo alcaldesa electa de Veracruz»: Patricia Lobeira, ante resolución del TEEV

Veracruz, Ver. – Hace unos momentos sesionó el Tribunal Electoral de Veracruz sobre la elección del Puerto de Veracruz.

La magistrada ponente, después de estudiar a fondo todas las pruebas y argumentos presentados, propuso un dictamen en el que confirmaba la validez de la elección al considerar que Morena no acreditó pruebas de ninguna irregularidad. Los otros dos Magistrados, decidieron votar en contra de ese proyecto al razonar que no se han analizado bien todas las pruebas.



Por el momento y hasta que se notifique la sentencia, Patricia Lobeira continúa siendo la alcaldesa electa de Veracruz, y no puede afirmarse que se anuló la elección del municipio de Veracruz ni que se haya ordenado una elección extraordinaria.



Se está en espera de que el Tribunal Electoral de Veracruz emita un nuevo proyecto de resolución que tiene que elaborarse dentro de las siguientes 48 horas.