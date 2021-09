Sigue creciendo el deslave en Tlalnelhuayocan y las autoridades no atienden a los habitantes en riesgo

-Pide que se les otorgue dinero en efectivo a quienes perdieron su empleo a raíz de la pandemia

-Plantea que los recursos salgan de los proyectos del tren maya, el aeropuerto Santa Lucía o de la Refinería Dos Bocas

-O bien lo presente el Gobierno Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación que acaba de ser enviado para su discusión

La diputada federal, Maryjose Gamboa Torales, informó que tal y como se comprometió en campaña, ya presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa del Seguro de Desempleo, junto con sus compañeros del Partido Acción Nacional.

Señaló que esta iniciativa es de lo más relevante porque a raíz de la pandemia del COVID-19 más de 2.4 millones de personas han perdido su empleo, y lo que busca es que se les dé un seguro de 4 mil 400 pesos durante 4 meses.

“Quienes estamos en contacto con la gente, vemos las necesidades y sobre todo cómo se han ido agrabando ya a casi año y medio de que iniciara esta terrible pandemia; estamos hablando de una afectación directa a casi dos y medio millones de familias mexicanas”, reiteró.

Dijo que Veracruz no ha sido la excepción, pues no se ha podido reactivar la economía a nivel estatal y los empleos no se han recuperado en su totalidad.

Maryjose Gamboa dijo que los recursos que se destinen para el Seguro del Desempleo representa apenas el 9% de lo que se está invirtiendo en proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía o la Refinería de Dos Bocas, y si el Gobierno Federal no lo quiere sacar de esos proyectos, podría presentarlo en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que acaba de ser enviado para su discusión, y que representa apenas el 0.1% de dicho presupuesto.

“Yo invito a las personas que ellos mismos nos compartan sus opiniones y nos digan qué prefieren, un tren maya o este Seguro del Desempleo, que además existe en casi todos los países y es fundamental”, sostuvo.

“Estoy segura de que si hay voluntad que si hay ganas de ser verdaderamente empático con las necesidades de la gente, se pueden hacer los ajustes necesarios”, concluyó la diputada federal.