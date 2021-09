Siguen los fraudes de financieras en Xalapa

Xalapa, Ver.- Habitantes de Xalapa se manifestaron en las plazas comerciales Crystal y Ánimas, donde se ubican las oficinas de la financiadora Monterrey para denunciar los fraudes de los que han sido víctimas.

Advierten a la población que el 99 por ciento de las personas que solicitan algún crédito en efectivo o para adquirir un automóvil son engañadas aprovechando la crisis económica actual derivada de la pandemia por COVID.

“En un principio te atrae con los créditos, hay personas que han caído con crédito personal, préstamos y otras personas que han caído con los autos, dependiendo la necesidad de la población. Ahora en pandemia ha aumentado el número de extorsión, desde el año pasado, supuestamente con promociones. Tenemos un grupo de Facebook en el país, de que hay 20 mil personas defraudadas, lo que ofrecen es que te van a dar un préstamo personal o un auto en 120 días. No te piden aval, no te piden enganche, te piden tres mensualidades, supuestamente para que vean que eres una persona confiable” dijo Eunice Cárdenas Alcántara.

Algunos pagaron hasta 150 mil pesos mediante mensualidades y el engaño radica en que no es mostrado en su totalidad el contrato mediante el cual se aplaza por más de los 120 días que prometen para entregarlo. Finalmente dicha empresa niega la entrega del dinero o del automóvil.

“Es tanta la presión que no te dejan ver todo el contrato, no te dan toda la parte de los conceptos, firmas…después de 4 meses vas a solicitar, aquí está mi número de cuenta, deposíteme y te dicen que no, que los 120 días son para que nosotros los metamos a un sorteo, su crédito va a salir dentro de 36 meses. También para las personas de auto les dicen que dentro de 36 meses les vamos a dar su auto. Llegan los 36 meses, hay personas que han pasado los 36 meses y les salen con que ya no existe el modelo del auto que pidió…tiene que seguir pagando, vamos a conseguir otro modelo y nunca llega el auto; en el caso de los créditos ponen muchas trabas y a últimas le salen con que sí necesitan aval, se pone el aval, siguen engañando a las personas y muy pocas salen en el sorteo. Se calcula que al menos 99 personas so engañadas, de cada 100”.