Siguen los relevos en Gobierno del Estado; llega Juan Carlos Contreras a la Secretaría del Medio Ambiente

Veracruz, Ver. – El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, calificó como vergonzoso que la prioridad para el Gobierno del Estado sea un estadio de beisbol y no los medicamentos para niños con cáncer del Hospital Infantil.

Este fin de semana se dio a conocer el mal estado en el que se encuentra la Torre Pediátrica, donde el techo se desprendio y cerraron quirofanos por las malas condiciones; aunado a ello, madres de familia denuncia aún continúan con desabasto de medicamento oncológico.

«Es una vergüenza que le hayan metido 100 millones de pesos a un estadio de beisbol, cuando el Hospital Infantil no tiene medicinas para los niños con cáncer, me dicen que no hay ni siquiera antibióticas, ósea, ya ni siquiera para los niños con cáncer, sino para otras enfermedades, se está cayendo a pedazos, el IMSS, el ISSSTE sin aire acondicionado, y la prioridad del Gobierno del Estado, pues es meterle a un estadio de beisbol profesional, para que vengan a ganar dólares beisbolistas profesionales, es inaudito y un insulto a la gente», refutó.