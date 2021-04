Siguen los trabajos de la CAEV para reparar fuga en Gutiérrez Zamora

Tuxpan, Ver. – Ante la falta de apoyo por parte de las diferentes instituciones gubernamentales, y con la famosa veda electoral, donde se suspenden todo tipo de apoyos, para que no sean utilizados con fines de lucro, las fundaciones y asociaciones civiles le entran al quite, al resaltar que hay situaciones que no pueden esperar y más si se trata de la salud.

Lucerito Barra Reyes, presidenta de la fundación “Un Lucero en tu camino”, resaltó que en medio de esta crisis económica es necesario que se dé el respaldo en forma oportuna a las personas que los quieran.

“Desgraciadamente, aunque se comienza a reactivar la economía, hay gran necesidad, por lo que hemos estado llevando atención a varias personas que han caído en un estrés muy profundo debido a la pandemia” afirmó la representante de la asociación sin fines de lucro, Lucerito Barra Reyes.

Barrera Reyes declaró que tuvo conocimiento a destiempo de una necesidad en la que requerían de 400 pesos para medicamentos específicos y no hubo quién diera el respaldo a los familiares que tenían a su enfermo demasiado grave, por lo que indicó sobre la relevancia de la cobertura en el tema de salud.

Explicó por último que en su Fundación cuentan con la asistencia en el área de Psicología, fisioterapeutas, consultas médicas, gestiones diversas y la mayoría de las situaciones que hoy en día afrontan las familias en general, por lo que pueden contactar a través de la página de Facebook de la misma agrupación.

