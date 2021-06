Simulacros en Tihuatlán hasta en septiembre

Veracruz, Ver. – El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez negó que la empresa que trabaja en la ciudad en el mantenimiento y modernización de luminarias sea NL Technologies, como se presume en algunas notas informativas.

Este miércoles, el Ayuntamiento de Poza Rica requisó el servicio de alumbrado público a NL Technologies por diversas irregularidades, las cuales también ha cometido en el resto de los municipios de Veracruz a los cuales debía prestarles un servicio.

En ese sentido, el edil panista aclaró que en Veracruz opera la empresa llamada Wardenclyffe Veracruz Puerto S.A.P.I. de C.V; con la cual se firmó un contrato bajo Asociación Público Privada (APP) y de la cual resaltó no opera en ninguna otra ciudad de la entidad veracruzana, solo en el Puerto de Veracruz.

“No es la misma empresa, NL Technologies no trabaja en Veracruz, la empresa que trabaja aquí en Veracruz es otra que no tiene otros contratos en el Estado (…) sí, pero no es la misma empresa, la Legislatura en aquel momento aprobó, eran si no me equivoco a tres o cuatro empresas distintas, que son las que entraron a trabajar en diferentes municipios, la que trabaja en el caso de Veracruz que es Wardenclyffe, solamente trabaja aquí, no es NL Technologies”, subrayó.

Con la empresa Wardenclyffe Veracruz Puerto S.A.P.I. de C.V. se firmó un contrato en septiembre del 2017 aún bajo la administración del priísta Ramón Poo Gil, las obras de remodelación de las 44 535 luminarias de municipio debieron comenzar en 2018, pero debido al cambio de administración del Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tardó más tiempo en avalar el contrato, por lo cual los trabajos iniciaron a mediados del 2018.

El Ayuntamiento de Veracruz informó que al día de hoy se encuentran el total de luminarias sustituidas con tecnología LED, se redujo el pago por energía eléctrica en este rubro en un 25 por ciento, y la empresa se hará cargo del mantenimiento de las luminarias fundidas durante los 15 años que dura el contrato.

Yunes Márquez confirmó que, aunque existe cierta autonomía y un compromiso por parte de la empresa, toda acción que deba realizar, debe ser autorizada previamente por el Ayuntamiento de Veracruz.

“¿Porqué no lo pueden hacer ellos?, porque a diferencia de una concesión, en este caso nosotros como municipio seguimos siendo el garante del servicio; es decir, para que ellos puedan realizar un cambio, por decir algo, una sustitución de algún cable, o una sustitución de algún tipo de instalación, primero tiene que ser autorizada y avalada por el municipio para que los puedan hacer”, remató.

Por Alejandro Ávila