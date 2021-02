Rectoría reconoce a Diputados de MORENA, por apoyar la ampliación presupuestal de la UV

Inyectarán primero a municipios más alejados

Donde todavía no llega el COVID 19

Aunque el problema está en las grandes ciudades

Por Miguel Ángel Cristiani González

Por si alguien tenía alguna duda, de que el gobierno de la Cuatro T, es populista y demagogo, habría que ver las declaraciones del presidente de la republica Andrés Manuel López Obrador este fin de semana en Oaxaca, a donde fue a declarar que “Se tomó también la decisión de iniciar en los municipios más alejados, marginados; la población más pobre del país. Estamos iniciando en 330 municipios. Queremos que, a más tardar a mediados de abril, ya estén vacunados, aun con primera dosis, los 15 millones 717 mil 170 adultos mayores de 60 años.”

Pero por favor, que alguien le explique a nuestro señor presidente, que precisamente esas esos municipios -los más alejados- son también los que menos o no tienen casos de Covid-19, que el problema está en las grandes ciudades.

Incluso, ahí en el estado de Oaxaca y en Chiapas, hay comunidades que se rigen por usos y costumbres y han declarado que no les interesa vacunarse, que no lo permitirán, por la sencilla razón de que no ha llegado el virus y temen que si los vacunan entonces puedan empezar a ser infectados.

Así pues, esos municipios más alejados, más marginados, en donde está la población más pobre del país, por fortuna no padecen del covid19, es el hambre y la falta de servicios lo que están requiriendo, no que los vayan a vacunar, a menos que sea contra la pobreza extrema.

Pareciera como si ninguna autoridad de salud o al menos un médico, le hubiera informado al mismísimo presidente de la república que hasta este domingo, se reportaron 436 nuevos fallecidos relacionados al COVID-19, elevando la cifra total de muertos a 174,207, en momentos en que los nuevos casos del virus acumulan alrededor de dos semanas a la baja en el país.

Pero además, hay ya 1,992,794 infectados conocidos, 4,099 más que en la víspera, falta poco para llegar a los ¡!!dos millones de infectados!!!

Y cuando decimos que esa declaración del presidente de que se va a llevar la vacunación a los municipios más apartados es puro popularismo, hay que recordar que precisamente la Real Academia de la Lengua Española lo define como: Tendencia política que pretende atraerse a las clases populares.

Por lo que respecta a la llamada «demagogia plebeya» la definición es que se trata del “empleo de halagos, falsas promesas que son populares pero difíciles de cumplir y otros procedimientos similares para convencer al pueblo y convertirlo en instrumento de la propia ambición política.”

Cualquier semejanza con la realidad que estamos viviendo, es mera coincidencia.

Mientras ya casi llegamos a los 2 millones de mexicanos infectados -reconocidos oficialmente- y más de 170 mil muertos, el domingo en Oaxaca, previo a la conmemoración del 190 aniversario del asesinato de Vicente Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó conferencia de prensa matutina desde Palacio de Gobierno en la capital oaxaqueña, donde informó sobre el despliegue operativo en territorio nacional para distribuir 870 mil vacunas AstraZeneca que arribaron esta madrugada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de la Ciudad de México (AICM) ‘Benito Juárez’.

“Van a seguir llegando el martes, y no van a dejar de llegar para que no se detenga el Plan Nacional de Vacunación; que se les dé preferencia a los adultos mayores, a quienes tienen más de 60 años, mujeres y hombres. También se va a terminar de vacunar desde la semana próxima a los que están en espera de su segunda dosis de la vacuna Pfizer.”

Acompañado por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, por el embajador de la India en México, Manpreet Vohra, e integrantes del gabinete, el primer mandatario anunció que “Se tomó también la decisión de iniciar en los municipios más alejados, marginados; la población más pobre del país. Estamos iniciando en 330 municipios. Queremos que, a más tardar a mediados de abril, ya estén vacunados, aun con primera dosis, los 15 millones 717 mil 170 adultos mayores de 60 años.”

El sábado en Oaxaca también anunció: “aunque mañana ya se va a saber, pero ustedes tienen la primicia, porque venimos a visitarles y nos da mucho gusto, decirles que ya empieza la campaña nacional de vacunación contra el COVID. Se va a anunciar mañana en la mañana, muy temprano en Oaxaca. Ya se va a empezar a vacunar a todo el pueblo de México, empezando con los adultos mayores. Y esto nos va a proteger para no enfermarnos, para no padecer, para no seguir sufriendo de esta pandemia, de este virus. Esto nos va a ayudar mucho, el que ya se tenga adquirida toda la vacuna, 140 millones de dosis, 32 mil millones de pesos que ya se tienen, ya se compró toda la vacuna que se necesita para proteger a nuestro pueblo.

Entonces, todo eso es o no es populismo y demagogia con la vacunación en tiempos del Covid.

