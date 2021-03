Sin cumplirse la orden del Juez; termoeléctrica sigue contaminando

Tuxpan, Ver. – A casi dos meses de haberse registrado para recibir la vacunan contra el Covid-19, las personas de la tercera edad, al menos en el municipio de Tuxpan, tendrán que esperar a que lleguen más dosis al país, ello de acuerdo a lo mencionado por el jefe de la jurisdicción sanitaria número dos Roberto Mezano Cruz, por lo que no se puede asegurar una fecha exacta para el inicio de la vacunación.

De los municipios que comprende la jurisdicción sanitaria número dos con sede en esta ciudad portuaria, además de Tuxpan faltan por ser vacunados los municipios de Tamiahua, Cerro Azul, Naranjos y Álamo- Temapache, las fechas para su aplicación dependerá de las dosis de vacunas que lleguen al país y su distribución que se dé a nivel Federal.

Foto: Noreste

El biológico contra el covid-19 ya fue aplicado en los municipios de Tepetzintla, Tancoco, Chinampa, Tamalin, Tantima, Citlaltépec, Chontla e Ixcatepec.

El plan nacional de vacunación contra el covid- 19 continúa, siendo alrededor de 94 los municipios veracruzanos donde se han implementado la inmunización de este sector de la población, quedando las personas de la tercera edad protegidos e inmunes al virus mortal del coronavirus.

Foto: Noreste

Debido a que no todos los municipios han sido vacunados, el sector salud exhorta a los ciudadanos a no caer en mentiras, pues las vacunas no están a la venta aún, solo se pide que tengan un poco de paciencia, pues las dosis se están aplicando conforme a lo establecido en el plan nacional de vacunación.

Por Martha Hernández

