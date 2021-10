Sin fecha para traer Gas Bienestar a Veracruz: Rocío Nahle

Veracruz, Ver.- Tras confirmar que se renovará el convenio de colaboración con la Secretaría de Marina para apoyar en la seguridad del Estado de Veracruz, el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, arremetió en contra del alcalde Fernando Yunes Márquez y su Policía Municipal.

«Hay la firme intención de la renovación, no hay ningún riesgo de que por el momento haya algún cambio. Lo que sí es muy importante resaltar, pero casi nadie lo menciona, es que los municipios, particularmente este de Veracruz, pues no trabaja en el reforzamiento de su Policía. No es posible que un municipio que tiene más de 600 mil habitantes, tenga 100 policías, pero está lleno de burócratas, de aviadores», acusó.

Foto: Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos

Si bien reconoció que la seguridad corresponde a la Gobierno del Estado, dijo que esta se complementa con el apoyo de los otros dos niveles de gobierno, aunque señaló, «no puede ser que solo señalemos y que no actuemos. Pasaron prácticamente 4 años de este Gobierno Municipal y tiene 100 policías», en clara alusión al alcalde de Veracruz.

En ese sentido, expuso que solo existen 50 policías municipales por turno para atender a más de 600 mil habitantes, y aclaró que dicha corporación tiene la misma responsabilidad de dar atención y apoyo a la ciudadanía, como lo tiene la Policía Estatal y Policía Naval.

Finalmente, expresó que la falta de presupuesto no es pretexto para que no se haya incrementado el número de elementos en la Policía Municipal de Veracruz, pues mencionó que todos están en igualdad de condiciones y, a diferencia del Ayuntamiento que preside Fernando Yunes Márquez, la Secretaría de Seguridad Pública incrementó en 2 mil policías más su corporación, en los últimos 3 años.

Por: Alejandro Ávila