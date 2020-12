Sin pies ni cabeza el Ayuntamiento de Espinal

*** Regidores no ceden a los caprichos del alcalde León Humberto Pérez Candanedo de nombrar como secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal a dos personas de su entera confianza

Delhy Galicia

Espinal, Veracruz

El Ayuntamiento que dirige el alcalde León Humberto Pérez Candanedo no tiene ni pies ni cabeza, debido a que se quedaron sin secretario y sin tesorero, ayer renunciaron de manera formal ante los integrantes del cabildo, quienes no aceptaron las propuestas del munícipe de incrustar a modo a dos personas de su confianza, por lo que al no ponerse de acuerdo la sesión de cabildo quedó interrumpida, hasta nuevo aviso.

Víctor Manuel Allende Retuerta y Eder Usiel Lima Gutiérrez, de manera oficial presentaron su renuncia ante el cabildo, argumentaron ser acosados y que no ejercían libremente sus funciones y constantemente eran hostigados laboralmente y además que los estaban obligando a apoyar a la esposa del Chulo, la señora Verónica Mendoza como candidata a la alcaldía municipal por el Partido de la Revolución Democrática por Espinal.

Los ahora exfuncionarios Víctor Manuel Allende Retureta y Eder Usiel Lima Gutiérrez señalaron que decidieron renunciar por motivos personales y de salud, debido al constante acoso laboral que sufrían, dejando de hacer muchas de sus funciones que fueron usurpadas en su totalidad por el contralor municipal Enrique Cárcamo González, por lo que decidieron salirse para no tener conflictos con el alcalde León Humberto Pérez Candanedo, a quíen aprecian y estiman, pero no están dispuestos ceder a sus caprichos personales con el fin de apoyar a su esposa Verónica Mendoza.

«Yo aprecio al alcalde Pérez Candanedo, lo veía como un tío, aunque no es de mi familia, pero nunca me imagine que me haría esto, yo lo quiero mucho pero se está equivocando en la toma de decisiones, al querer imponer a su esposa como candidata a la presidencia municipal, sus asesores políticos lo están llevando a la debacle total, lo están mal aconsejando y lamentable esta presidencia municipal está colapsando en todos los sentidos» relató Allende Retuerta

De la misma manera y minutos antes de que Allende Retureta dejará el cargo, Eder Uriel Lima, también renunció a ser el Tesorero Municipal ante el cabildo, quienes le aceptaron su renuncia formal y por escrito, desde hace meses dijo que él no manejaba el recurso del municipio, y solo está a la espera que le digan quien es el nuevo tesorero para realizar de manera formal la entrega recepción de dicha oficina.

Cabe mencionar que tras la renuncia de los ahora ex funcionarios municipales, el alcalde León Humberto Pérez Candanedo, la síndico del Ayuntamiento Amparo Segura Grayed y los regidores sostuvieron una reunión de cabildo para ponerse de acuerdo de quienes ocuparán el cargo de secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, debido a que son cargos de importancia para que este Ayuntamiento siga funcionando.

Se logró saber que el presidente municipal tenía como propuesta para secretario del Ayuntamiento a Anastasio Vazquez Salazar y como Tesorero Municipal a

Romulo Ortiz Salazar, pero los tres regidores Eliosvany Juárez Álvarez, Meraldo Carvallo Pérez y Agustina Herrera Martínez no aceptaron esta propuestas, pues argumentaron que no confían en la toma de decisiones del munícipe Pérez Candanedo y propusieron que dichos cargos sean ocupados por personas externas a esta administración municipal para sanear toda esta debacle en la que los ha metido el mismo alcalde Pérez Candanedo, por ceder a los caprichos personales de su esposa Verónica Mendoza.

León Humberto Pérez Candanedo al no ser aprobadas sus propuestas para ocupar la Secretaría del Ayuntamiento y la Tesorería Municipal, decidió sabotear la sesión de cabildo, inventando que el ex tesorero municipal quería robarse una camioneta, situación que fue totalmente falsa, por lo que los regidores procedieron a retirarse una vez que el Chulo huyó del palacio municipal para no enfrentarse a la realidad.

Lo que es un hecho palpable, es la falta de liderazgo en esta administración municipal que se cae a pedazos debido a la renuncia masiva de los empleados municipales, se vienen tiempos difíciles para el alcalde Pérez Candanedo, quien por ceder a los caprichos de su esposa Verónica Mendoza está perdiendo el piso y sobre todo está alejando a toda su gente qur lo llego ocupar la silla presidencial y a sus mismos familiares, quienes decidieron alejarse a tiempo.