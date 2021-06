Sin reportes de casos covid en el regreso a clases presenciales en CDMX: Sedesa

Ciudad de México.– Enrique Horcasitas, ex director del proyecto Metro, aseguró que el 30 de octubre del 2012 hizo entrega en óptimas condiciones de la Línea 12 del Metro, siendo el fin de su trabajo el día que comenzó la operación de la línea.

Durante la presentación de su libro «La Línea 12 del Metro», Enrique aseguró que la obra fue entregada con una certificación internacional realizada por cuatro empresas que dictaminaron y avalaron la seguridad de los sistemas de vías, de señalización, de pilotaje automático, de mando centralizado, de energía en alta tensión, de telefonía de trenes, de telefonía directa y automática, así como la seguridad de los sistemas integrados.

También precisó que el día que se llevo a cabo su apertura, esta línea tenía las condiciones para operar perfectamente con pasajeros y asimismo, comentó que durante la entrega se recomendó que el mantenimiento únicamente se realizara con los manuales aprobados, en donde se advertía que la indebida operación o la falta de mantenimiento predictivo, prevenido y correctivo, así como las intervenciones tras la marcha, servicio y exposición al público, podrían alterar las marchas del Metro.

Respecto al incidente ocurrido el pasado 3 de mayo, el ex director del proyecto, dijo que no haría especulaciones al respecto ya que sería algo irresponsable y además comentó que la intención de su libro únicamente es honrar a este proyecto de la ingeniería mexicana.

Sobre si será llamado a declarar comentó que hasta el momento no cuenta con ninguna causa abierta, ni ninguna sentencia en contra, sin embargo precisó que se mantendrá disponible en caso de que sea requerida su presencia ante una posible denuncia.

“Como les comentaba, cualquier evento que haya sucedido después del 30 de octubre no tengo ninguna opinión al respecto porque no me corresponde, pero yo creo que presentar denuncias es una libertad que tenemos todos los ciudadanos”, puntualizó.