Sin respuesta de las autoridades educativas para el jardín de niños Carrusel de la comunidad de Francisco Villa

Papantla, Ver.– Padres de familia del jardín de niños Carrusel de la comunidad de Francisco Villa, siguen a la espera que les resuelvan la falta de docentes y el cambio de modalidad de nivel federalizado a educación indígena, por lo que exigen a la delegada regional de la Secretaría de Educación de Veracruz, (SEV), Melisa Hernández Pérez, una pronta respuesta a sus demandas.

Han pasado ocho días y dicho jardín de niños continúa tomado por los padres de familia que apenas hoy martes fueron atendidos por autoridades educativas quienes escucharon las demandas y peticiones, mismos que mantienen su postura de cambio de modalidad y la asignación de maestros permanentes.

La delegada regional de la SEV, Melisa Hernández Pérez, después de mad de una semana acudió a dicho plantel escolar y les informó a los padres de familia que ya se autorizó un docente federal para esta institución, sin embargo, se encuentran a la espera de que el departamento de recursos humanos asigne el presupuesto para la contratación de un nuevo docente para esta institución, pero los padres de familia se niegan a aceptarlo.

Así mismo sobre el cambio de modalidad, el jefe de sector de Educación Indígena 11 T, profesor Nicolás Pérez González, les informó que lamentable no se puede realizar dicho cambio,pues no hay docentes de Educación Indígena, existe la intención de atender la demanda de los padres de familia, pero en estos momentos está fuera de su alcancé dicha petición, por lo tanto no procedió la solicitud.

En ese sentido, los manifestantes refieren que desde hace tres años no se cuenta con un maestro de base en esta institución, pues solo se asignó a una docente que estuvo poco tiempo prestando sus servicios y por motivos personales presentó una solicitud de permiso para abandonar la escuela, dejando sin clases a un total de 38 menores.

